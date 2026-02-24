Bobrek jest jedną z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Jej nazwa wywodzi się od bobrów

Bobrek, wieś położona w województwie małopolskim nad brzegiem Wisły, posiada bogatą i wielowiekową historię, której ślady widoczne są do dziś. Jej metryka sięga głębokiego średniowiecza, a pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości, zapisana po łacinie jako Bobrek, Bobreg, pochodzi z 1390 roku. Nazwa, będąca zdrobnieniem od słowa „bóbr”, jednoznacznie wskazuje, że niegdyś tereny te obfitowały w siedliska tych zwierząt.

Początkowo wieś stanowiła własność szlachecką. Do 1390 roku należała do Mikołaja Strzały z Bobrka. Już na początku XV wieku miejscowość stała się areną ważnych wydarzeń. W 1402 roku Dziersław Karwacjan „iuvenis” oraz Jan Ligęza toczyli spór sądowy o granice Bobrka z sąsiednim Libiążem. To właśnie Jan Ligęza, późniejszy uczestnik bitwy pod Grunwaldem, gdzie dowodził własną chorągwią, wzniósł tu w 1408 roku obronny zamek. Po jego śmierci Bobrek na długie lata stał się częścią dóbr potężnego rodu Ligęzów herbu Półkozic. Znaczenie polityczne wsi potwierdza fakt, że w 1439 roku Piotr z Bobrka był jednym z sygnatariuszy aktu konfederacji Spytka z Melsztyna.

W późniejszych wiekach zamek w Bobrku zyskał złą sławę, stając się siedzibą zbójców. Kres ich działalności położyły dopiero działania podjęte za panowania króla Zygmunta III Wazy. W burzliwych latach 1768–1772 w miejscowości stacjonowały oddziały konfederatów barskich. Po rozbiorach Polski, w 1795 roku, Bobrek znalazł się w granicach zaboru austriackiego. Pod koniec XIX wieku „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego” odnotowywał, że wieś liczyła 882 mieszkańców w 156 domach i zajmowała obszar ponad 2500 morg, z czego znaczną część stanowiły lasy.

Świadectwem bogatej przeszłości Bobrka są liczne zabytki. Do najważniejszych należy zespół pałacowy, obejmujący neoklasycystyczny pałac Sapiehów (wcześniej należący do rodów Potulickich i Ogińskich), oficynę oraz park. Choć dziś pałac jest zniszczony, wciąż robi ogromne wrażenie. Obok niego zachował się unikatowy, drewniany spichlerz z XVIII wieku oraz historyczne czworaki, w których mieści się muzeum etnograficzne. Dopełnieniem dziedzictwa architektonicznego wsi jest zabytkowy zespół kościoła parafialnego pw. św. Trójcy, który przez wieki stanowił centrum życia duchowego lokalnej społeczności.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda wieś Bobek w Małopolsce [GALERIA]

10