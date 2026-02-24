Dwór w Dołędze jest najpiękniejszy w Małopolsce. Takiego wyboru dokonała AI

Dwór w Dołędze jest najpiękniejszym tego typu obiektem w Małopolsce według AI. Znajduje się w malowniczej wsi położonej w powiecie brzeskim, w gminie Szczurowa. Jego historia sięga pierwszej połowy XIX wieku. Został wzniesiony w 1848 roku. Wówczas zamieszkali w nim Maria Pikuzińska, córka Juliana i Justyny Pikuzińskich, pierwszych właścicieli Dołęgi, a także jej mąż Aleksander Günther. Dwór pełnił ważną rolę podczas powstania styczniowego oraz operacji Most II i Most III z czasów II wojny światowej. Drewniany budynek jest częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Zapytaliśmy sztuczną inteligencję, jakie są m.in. walory dworu w Dołędze oraz samej miejscowości, w której się znajduje, a także związane z tym miejscem legendy. AI przygotowała garść ciekawostek, które z pewnością będą cenne dla podróżników i pasjonatów rodzimej historii.

Walory Dworu w Dołędze:

Autentyczność i klimat epoki – Dwór zachował oryginalny charakter szlacheckiego siedliska z 1845 roku. Drewniana architektura, ganek z kolumnami i mansardowy dach tworzą malowniczy obraz;

Wnętrza pełne historii – obecnie mieści się tu Muzeum Dwór w Dołędze, z wnętrzami prezentującymi styl życia szlachty XIX wieku;

Otoczenie natury – zabytkowy park z pomnikowymi drzewami, stawem i alejkami to idealne miejsce na spacer.

Ciekawostki o dworze w Dołędze:

Ukrywał powstańców styczniowych – był schronieniem podczas powstania 1863 roku;

Miejsce zjazdów szlachty – przez lata gromadziła się tu lokalna inteligencja;

Plener filmowy – pojawiał się w filmach i serialach historycznych.

Legendy związane z dworem w Dołędze

Biała Dama z Dołęgi – wśród mieszkańców Dołęgi od pokoleń krąży legenda o Białej Damie, duchu młodej szlachcianki Zofii, która żyła w XIX wieku. Zakochała się w nauczycielu, osobie spoza stanu szlacheckiego. Ich miłość spotkała się ze sprzeciwem rodziny, która zmusiła ją do zaręczyn z bogatym ziemianinem. Nie mogąc pogodzić się z losem, Zofia miała rzucić się do stawu w parku otaczającym dwór. Od tego czasu, wśród mgieł o zmierzchu, widywana jest postać kobiety w bieli spacerującej po parku. Lokalna legenda głosi, że kto ją spotka i usłyszy jej śpiew, tego czeka wielka, choć trudna miłość;

– mieszkańcy mówili też o tajemniczych odgłosach w nocy, jakby stukaniu podkutych butów czy brzęku szabli. Uważano, że to duchy powstańców styczniowych, którzy zginęli ukrywając się w dworze; Stary zegar w salonie – podobno raz w roku, o tej samej porze, wybija godzinę… mimo że od lat jest niesprawny. Zegar miał zatrzymać się w chwili śmierci jednego z właścicieli, który zginął tragicznie w wyniku pojedynku.

Tak wygląda dwór w Dołędze, uznany przez AI za najpiękniejszy w Małopolsce [GALERIA]

