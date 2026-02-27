Ta wieś w Małopolsce ma najpiękniejszą nazwę według AI. Jej początki sięgają średniowiecza [GALERIA]

Krystian Janik
2026-02-27 14:45

Sztuczna inteligencja wybrała wieś w Małopolsce o najpiękniejszej nazwie. Według AI jest nią Złota, bowiem lśni niczym najcenniejszy kruszec. Złota – to słowo, które natychmiast budzi skojarzenia z bogactwem, blaskiem i szlachetnością. Położona w malowniczej gminie Czchów, w powiecie brzeskim, ta niewielka miejscowość udowadnia, że jej nazwa to nie przypadek. Kryje się za nią równie cenna, wielowiekowa historia, której ślady można podziwiać do dziś. Jak wygląda małopolska wieś, która zdaniem AI posiada najpiękniejszą nazwę? Sprawdźcie!

Złota to wieś w Małopolsce o najpiękniejszej nazwie. Takiego wyboru dokonała AI

Zapytaliśmy sztuczną inteligencję, która wieś w Małopolsce ma najpiękniejszą nazwę. AI bez wahania wskazała na Złotą. Historia tej miejscowości jest równie bogata jak jej nazwa. Świadectwem jej długiej metryki są zapisy w wykazach świętopietrza, gdzie parafia Złota wzmiankowana jest już w 1346 roku. Niedługo później, w dokumencie z 1384 roku, pojawia się pierwszy znany z imienia właściciel wsi – „Jaśko de Slota”. Przez stulecia Złota była prywatną wsią szlachecką, a jej losy splatały się z dziejami potężnych rodów. Pod koniec XVI wieku, w 1595 roku, należała do kasztelanowej krakowskiej Anny z Sieniawskich Jordanowej, co potwierdza jej wysoki status. Dokumenty z wizytacji kanoniczych, prowadzonych przez biskupów krakowskich od 1596 roku, rzucają światło na życie religijne i społeczne ówczesnych mieszkańców.

Drewniany klejnot rodu Tarłów

Prawdziwym klejnotem Złotej i materialnym dowodem jej historycznego znaczenia jest zabytkowy, drewniany kościół. W XVII wieku wieś stała się własnością rodu Tarłów, którzy na trwałe zapisali się w jej dziejach. To właśnie z ich fundacji w 1649 roku wzniesiono nową świątynię pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Ten jednonawowy budynek o konstrukcji zrębowej, z charakterystyczną wieżą o konstrukcji słupowej, do dziś zachwyca swoją autentycznością. W jego wnętrzu skrywają się kolejne skarby – trzy barokowe ołtarze pochodzące z drugiej połowy XVII wieku. Obiekt, który w XIX stuleciu poddano częściowej przebudowie, jest dziś wpisany do rejestru zabytków i stanowi najcenniejszą pamiątkę po dawnych właścicielach, wśród których w późniejszych wiekach znaleźli się również członkowie rodziny Lanckorońskich.

Od osady do tętniącej życiem wspólnoty

Z biegiem wieków Złota nie tylko strzegła swoich skarbów, ale również dynamicznie się rozwijała. Dane demograficzne pokazują stały wzrost liczby mieszkańców: od 520 osób w 1820 roku do ponad tysiąca pod koniec XIX wieku. W pierwszej połowie XX stulecia wieś nadal się rozrastała, licząc w 1936 roku już 1235 mieszkańców. Współczesnym dowodem na żywotność i zaangażowanie lokalnej społeczności jest nowy, murowany kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, zbudowany w latach 1982–1983 z inicjatywy proboszcza, ks. F. Korty. W jego murach znalazło miejsce muzeum parafialne, gdzie prezentowane są zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne. O dbałość o dziedzictwo świadczy także prywatna izba regionalna, w której można podziwiać dawne stroje i przedmioty codziennego użytku.

Złota to zatem coś więcej niż tylko piękna nazwa na mapie Małopolski. To miejsce, gdzie historia lśni prawdziwym blaskiem, a jej skarby są pielęgnowane z pokolenia na pokolenie.

Tak wygląda wieś Złota w Małopolsce, która według AI ma najpiękniejszą nazwę [GALERIA]

