Jastrzębia to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Jest nazywana lokalną stolicą folkloru

Jastrzębia jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie tarnowskim, w gminie Ciężkowice, w dolinie potoku Jastrzębianka. Znajduje się na okolicznych wzniesieniach Pogórza Rożnowskiego. Najwyższym z nich jest Rosulec, nazywany przez miejscowych Jastrzębią Górą. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, miejscowość zamieszkuje 1 569 osób, z czego 50,2 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 49,8 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa tarnowskiego.

Jastrzębia jest nazywana lokalną stolicą folkloru. W 1968 roku Mieczysław Król założył we wsi zespół ludowy Pogórzanie, który jest znany na całym świecie z rozsławiania regionalnych tradycji. W 2006 roku swoją działalność zainaugurował również zespół ludowy Mali Jastrzębianie, prezentujący folklor Pogórza Ciężkowickiego. Artyści specjalizują się w tańcach, pieśniach, przyśpiewkach oraz zabawach ludowych. Zespoły te mogą poszczycić się wieloma sukcesami na przeglądach regionalnych, a także ogólnopolskich. Ponadto w każdą pierwszą niedzielę sierpnia w Jastrzębi odbywa się „Święto Wsi – przegląd obrzędów ludowych”, mające charakter folklorystyczny. Tego dnia przypominane są dawne obrzędy i tradycje ludowe takie, jak: wesele, wyskubki, gawędy czy muzyka.

Najcenniejszym zabytkiem w Jastrzębi jest drewniany kościół parafialny św. Bartłomieja Apostoła z początku XVI wieku. Świątynia jest jednym z najpiękniejszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

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Tak wygląda Jastrzębia, jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

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Kościół św. Bartłomieja – perła drewnianej architektury

Najważniejszym zabytkiem Jastrzębi jest bez wątpienia wzniesiony na początku XVI wieku drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła. Ta zabytkowa świątynia stanowi jeden z najcenniejszych obiektów na mapie małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej, przyciągając miłośników historii i sztuki sakralnej. Jego konstrukcja oraz wiekowe detale świadczą o bogatej przeszłości regionu i kunszcie dawnych rzemieślników.

Jak dojechać do Jastrzębi? Informacje praktyczne

Dojazd do Jastrzębi jest stosunkowo prosty, zwłaszcza dla podróżujących samochodem. Miejscowość znajduje się przy lokalnej drodze, która łączy Ciężkowice z Zakliczynem, przebiegając również przez malowniczą Kąśną. Taka lokalizacja sprawia, że wieś jest łatwo dostępna dla turystów zwiedzających Pogórze Rożnowskie. Planując dłuższy pobyt w regionie, warto rozważyć bazę noclegową w pobliskich Ciężkowicach lub Tarnowie, które dysponują szerszą ofertą dla przyjezdnych.

Osoby pragnące zwiedzić wnętrze zabytkowego kościoła św. Bartłomieja powinny pamiętać, że jest to czynna świątynia. Najlepszym rozwiązaniem jest wcześniejszy kontakt z parafią w celu ustalenia możliwości i godzin udostępnienia obiektu dla zwiedzających, aby nie zakłócać porządku nabożeństw.

Co zobaczyć w okolicy? Atrakcje gminy Ciężkowice

Położenie Jastrzębi czyni z niej doskonały punkt wypadowy do odkrywania uroków całej gminy Ciężkowice. Wizyta w lokalnej stolicy folkloru może być częścią większej wycieczki po Pogórzu Rożnowskim. Przejazd wspomnianą trasą w kierunku Ciężkowic lub Zakliczyna sam w sobie dostarcza niezapomnianych wrażeń widokowych, charakterystycznych dla tego pagórkowatego terenu.

Będąc w okolicy, warto zatrzymać się w samych Ciężkowicach, które jako siedziba gminy oferują dodatkowe atrakcje turystyczne i stanowią centrum życia regionu. Całe Pogórze Ciężkowickie to obszar bogaty w walory przyrodnicze i kulturowe, a zwiedzanie go szlakiem drewnianych kościołów pozwala w pełni docenić jego unikalny charakter.