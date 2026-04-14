Wielogłowy to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. W PRL-u słynęła z ogrodnictwa szklarniowego

Wielogłowy są jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Leżą w powiecie nowosądeckim, w gminie Chełmiec, w południowo-zachodniej części Pogórza Rożnowskiego, na północ od Nowego Sącza. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, wieś zamieszkują 1 362 osoby, z czego 48,3 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 51,7 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Wielogłowach pochodzą z drugiej połowy XIII wieku. W 1273 roku Otto Toporczyk otrzymał od Bolesława Wstydliwego prawo do wsi, co zostało odnotowane w dokumentach. Przywilej wskazuje przynależność Wielogłów do kasztelanii sądeckiej. Niespełna 15 lat później, w 1287 roku wieś stała się własnością pochodzącego z Węgier Jerzego Szonata. Oddał mu ją Leszek Czarny. Wiele lat później miejscowość należała do rodu Wielogłowskich herbu Gryf i Starykoń, będącej najstarszą szlachtą zamieszkującą tamtejsze ziemie. Warto odnotować, że w 1326 roku pojawiła się pierwsza informacja o parafii rzymskokatolickiej w Wielogłowach. Niektóre źródła wskazują jednak, że mogła ona istnieć już około połowy XIII wieku.

Kluczowe dla współczesnego rozwoju małopolskiej wsi były schyłkowe czasy PRL-u. W latach 80. Wielogłowy przeobraziły się z miejscowości rolniczej, słynącej z ogrodnictwa szklarniowego, w usługowo-przemysłową. Obecnie produkowane są tu między innymi bramy, ogrodzenia czy meble.

Najciekawszymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków województwa małopolskiego znajdującymi się w Wielogłowach są dawny drewniany kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z 1318 roku oraz drewniany dwór w stylu polskim z XVII wieku. Ten pierwszy jest częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Tak wyglądają Wielogłowy, jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

