28-latek wypadł z 8. piętra bloku. Młody mężczyzna nie żyje

Tragiczna śmierć 28-latka w Krakowie. Wypadł z ósmego piętra

W środę, 1 lipca, na terenie nowohuckiego osiedla Na Wzgórzach rozegrał się dramat. Z okna na ósmym piętrze wieżowca wypadł 28-letni mężczyzna. Świadkowie zdarzenia zeznali, że poszkodowany wszedł na okno znajdujące się na klatce schodowej, z zamiarem przejścia do sąsiedniego mieszkania. Przed upadkiem mężczyzna zachowywał się bardzo nerwowo, był niezwykle pobudzony i głośno krzyczał, że zamierza skoczyć. Niestety, chwilę później doszło do najgorszego. Upadek z tak dużej wysokości sprawił, że młody człowiek nie miał najmniejszych szans na przeżycie.

Wstępne ustalenia policji w sprawie śmierci 28-latka

Zaraz po otrzymaniu zgłoszenia, na miejscu tragedii pojawili się funkcjonariusze policji w asyście prokuratora, którzy przystąpili do zabezpieczania śladów i badania okoliczności zdarzenia. Mł. asp. Rafał Wawrzuta, przedstawiciel biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, poinformował, że dotychczasowe czynności śledcze wykluczają, aby do śmierci 28-latka przyczyniły się inne osoby. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna targnął się na swoje życie.

Pomoc w kryzysie: Gdzie szukać wsparcia w trudnych sytuacjach?

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