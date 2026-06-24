Zwłoki dryfowały na Jeziorze Czorsztyńskim

Makabrycznego odkrycia dokonano w środowe popołudnie nad Jeziorem Czorsztyńskim. W rejonie Maniowów odnaleziono ciało mężczyzny dryfujące na powierzchni wody. Na miejsce natychmiast skierowano ratowników wodnych, strażaków oraz policjantów, którzy rozpoczęli działania pod nadzorem prokuratora.

Do zdarzenia doszło 24 czerwca około godziny 14:00 w rejonie Węgliszczaka, na wysokości Maniowów.

Jak przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, asp. szt. Łukasz Burek, zgłoszenie wpłynęło od osób przebywających w pobliżu akwenu.

– Ludzie przebywający na ścieżce rowerowej zauważyli zwłoki dryfujące w jeziorze i powiadomili służby. Ratownicy wodni, którzy pełnili dyżur na jeziorze, podpłynęli do mężczyzny, a następnie wyciągnęli ciało na brzeg, w rejon ścieżki rowerowej – poinformował nowotarski funkcjonariusz.

Mimo szybkiej reakcji służb nie było już możliwości udzielenia pomocy mężczyźnie. Policjanci wraz z prokuratorem rozpoczęli czynności mające wyjaśnić okoliczności jego śmierci oraz ustalić jego tożsamość.

Policja opublikowała rysopis zmarłego

Początkowo śledczy zwrócili się do mieszkańców z apelem o pomoc w identyfikacji mężczyzny. Według przekazanego rysopisu miał około 50 lat, około 175 centymetrów wzrostu i średnią budowę ciała. Miał blond włosy i charakterystyczną fryzurę typu irokez.

W chwili odnalezienia ubrany był w niebieską koszulkę polo, czarną kamizelkę z napisem „STC”, niebieskie spodenki dżinsowe oraz czarne skarpety z dwoma białymi paskami. Funkcjonariusze nie stwierdzili widocznych znaków szczególnych.

Jeszcze tego samego dnia po godzinie 22:00, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu przekazała nowe informacje w sprawie. Jak poinformowali funkcjonariusze, udało się ustalić tożsamość zmarłego. Okazał się nim 54-letni mieszkaniec gminy Nowy Targ.

Na obecnym etapie śledczy nie ujawniają szczegółów dotyczących przyczyn śmierci mężczyzny. Okoliczności tragedii wyjaśniane są pod nadzorem prokuratury.