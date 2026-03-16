Tajemniczy mężczyzna chciał spalić kościół! Wiadomo, jak wyglądał sprawca. Ważny apel parafii

Adrian Teliszewski
2026-03-16 8:27

W Trzebini doszło do próby podpalenia kościoła! Sprawca usiłował dostać się do wnętrza świątyni, na szczęście nie zrealizował swojego celu, a ogień strawił jedynie klęczniki znajdujące się w przedsionku kościoła. Podpalacz uciekł, lecz został zarejestrowany przez monitoring. Parafia prosi o pomoc w ujęciu wandala.

Autor: ZWGallery / CC BY-SA 4.0
  • Sprawca próbował dostać się do kościoła, ale mu się to nie udało.
  • Spalone zostały klęczniki w przedsionku kościoła.
  • Policja w Trzebini poszukuje mężczyzny w wieku 40-50 lat, ubranego w ciemną kurtkę, białą koszulę i krawat, który był widziany oddalający się ulicą Kościelną w stronę ulicy Starowiejskiej.

Próba podpalenia kościoła w Trzebini. Spłonęły klęczniki

W niedzielę, 15 marca doszło do pożaru w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini. Ogień strawił klęczniki znajdujące się w przedsionku świątyni. Na szczęście pożar nie rozprzestrzenił się na resztę budynku i nikt nie ucierpiał w wyniku działania płomieni. Zdarzenie nie było wynikiem przypadkowego zapłonu, lecz podpalenia.

Funkcjonariusze policji poszukują sprawcy tego aktu wandalizmu. Monitoring kościelny nagrał podejrzanego mężczyznę, co daje nadzieję na szybkie ujęcie podpalacza.     

Policja szuka mężczyzny w białej koszuli i krawacie

Podejrzany to mężczyzna w wieku około 40-50 lat, ubrany w ciemną kurtkę, białą koszulę i krawat. Został on nagrany, gdy szybko oddalał się z miejsca zdarzenia, ulicą Kościelną w kierunku ulicy Starowiejskiej. - Prawdopodobnym sprawcą zarejestrowanym przez nasz monitoring jest mężczyzna ok. 40-50, ubrany w ciemną kurtkę, białą koszulę i krawat. Został zarejestrowany kiedy szybko oddalał się ulicą Kościelną w stronę ulicy Starowiejskiej – poinformowała na swojej stronie internetowej parafia św. Piotra i Pawła w Trzebini.

Wszystkie osoby posiadające informacje na temat incydentu w trzebińskiej świątyni są proszone o kontakt z policją.

- Jeżeli ktoś widział podejrzane osoby kręcące się koło kościoła proszone są o kontakt z komisariatem Policji w Trzebini - apelują parafia.

