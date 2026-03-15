Zawaliła się kamienica w centrum Krakowa

Akcja służb ratunkowych po zawaleniu się dachu kamienicy przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie zakończyła się około godz. 2 w nocy z soboty na niedzielę. Jak przekazała małopolska policja, w zdarzeniu nikt nie został ranny.

Ratownicy dokładnie przeszukali zniszczony budynek, aby upewnić się, że pod gruzami nie znajdują się ludzie.

– Podczas przeszukania obiektu nie odnaleziono żadnych osób pod zawalonym dachem. Na miejscu wciąż pracują policjanci, którzy pilnują terenu i zabezpieczają uszkodzony budynek przed wejściem osób postronnych – poinformowała Iwona Szelichiewicz z biura prasowego małopolskiej policji.

Jak dodała, w niedzielę zaplanowano kolejne czynności związane z wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia. Na miejscu mają odbyć się szczegółowe oględziny z udziałem technika kryminalistycznego, które pomogą ustalić przyczyny zawalenia się konstrukcji.

Kamienica legła w gruzach. Ewakuowano okolicznych mieszkańców

Po zdarzeniu do działań włączył się także inspektor nadzoru budowlanego. W sobotę późnym wieczorem wydał on zalecenie, aby mieszkańcy sąsiedniego budynku – w sumie 14 osób – opuścili swoje mieszkania ze względów bezpieczeństwa. Według informacji policji sześć osób zdecydowało się skorzystać z przygotowanych przez miasto lokali zastępczych, natomiast osiem osób pozostało w swoich mieszkaniach.

Do zawalenia się dachu niezamieszkałej kamienicy doszło w sobotę około godz. 18. Na miejsce skierowano liczne służby ratunkowe, w tym straż pożarną i policję. Budynek był sprawdzany także z pomocą specjalnie szkolonych psów, które pomagają w poszukiwaniach osób mogących znajdować się pod gruzami.

Choć akcja ratownicza została już zakończona, teren wokół uszkodzonej kamienicy pozostaje zabezpieczony. Służby podkreślają, że do czasu zakończenia oględzin i oceny stanu technicznego budynku nie będzie możliwe zbliżanie się do obiektu ze względów bezpieczeństwa.