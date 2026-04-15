W Krakowie odbędzie się trzecia edycja Yarnmarku – wydarzenia dla miłośników dziergania i szydełkowania.

Ponad 40 wystawców z całej Polski zaprezentuje wysokiej jakości wełny i akcesoria, oferując możliwość dotknięcia i wyboru materiałów.

Odkryj szeroką gamę warsztatów dla początkujących i zaawansowanych, a także podziwiaj unikalną instalację „dzierganego nieba”.

Yarnmark w Krakowie to raj dla miłośników wełny. Trzecia edycja targów już wkrótce

Rękodzieło przeżywa w Polsce prawdziwy renesans, a Kraków staje się jednym z najważniejszych punktów na mapie dla osób zajmujących się robieniem na drutach i szydełkowaniem. Już 18 kwietnia w hali Stulecia Cracovii odbędzie się kolejna edycja Yarnmarku. To wydarzenie, które powstało z pasji lokalnej społeczności, chcącej stworzyć miejsce, gdzie można nie tylko kupić materiały, ale też wymienić się doświadczeniami i po prostu porozmawiać o wspólnym hobby. Na miejscu pojawi się ponad 40 wystawców oferujących włóczki, nici i akcesoria, których często nie da się dostać w zwykłych sklepach.

My głównie skupiamy się na robieniu na drutach, na szydełkowaniu, ale również jest to na przykład haft, krosno i jeszcze parę innych dziedzin i sam pomysł wziął się tak naprawdę z potrzeby serca. My jesteśmy krakowskimi dziewiarkami, spotykamy się grupą krakowskich dziewiarek już od jakiegoś czasu i miałyśmy taką potrzebę takiego święta dziewiarskiego, możliwości zakupu różnych wełen z całej Polski, w wielu kolorach, podotykania różnych wełn, bo każda ma inną strukturę i postanowiłyśmy wziąć sprawy w swoje ręce i zorganizować takie wydarzenie – powiedziała Gosia, jedna z organizatorek targów.

Impreza ma charakter otwarty i jest skierowana do każdego, kto interesuje się szeroko pojętym dziewiarstwem. Odwiedzający będą mogli znaleźć tam wszystko, co jest potrzebne do stworzenia własnych ubrań czy dekoracji – od wysokiej jakości wełny po torby i kosmetyczki na przybory (tzw. przydasie). To doskonała okazja, by przed zakupem dotknąć konkretnych materiałów i sprawdzić ich strukturę, co przy zakupach przez Internet jest niemożliwe.

Warsztaty z robienia na drutach i szydełkowania. Czego nauczysz się podczas targów?

Organizatorzy zadbali o to, aby Yarnmark nie był tylko miejscem zakupów, ale przede wszystkim przestrzenią do nauki. Podczas wydarzenia odbędą się liczne warsztaty prowadzone przez specjalistki w swoich dziedzinach. Oferta jest przygotowana w taki sposób, aby odnaleźli się w niej zarówno nowicjusze, jak i osoby, które od lat sprawnie posługują się drutami. Początkujący mogą liczyć na pełne wsparcie i nie muszą przynosić własnych narzędzi – wszystkie potrzebne materiały będą czekały na nich na miejscu.

Mamy warsztaty zarówno dla osób początkujących, które chcą zacząć swoją przygodę i są one przemyślane tak, żeby osoba, która chce się czegoś nauczyć, nie stresowała się jak przyjdzie na miejsce, otrzyma wszystkie potrzebne materiały. Nie musi się martwić o to, co kupić wcześniej, jak się przygotować, wystarczy po prostu przyjść. A i również dla osób, które już dziergają od jakiegoś czasu. Mamy szeroką ofertę, można też spróbować czegoś innego. Mamy warsztat na przykład z punch needle, haftów. Dziewiarki są ogólnie dość wszechstronne, często chcą próbować nowych hobby, więc chcemy to im umożliwić – wyjaśniła Karolina, współorganizatorka wydarzenia.

Dla osób bardziej zaawansowanych przygotowano zajęcia z trudniejszych technik. Będzie można nauczyć się między innymi robienia skarpetek oraz tworzenia żakardów, czyli skomplikowanych, wielokolorowych wzorów na swetrach. W programie znalazły się także warsztaty z techniki punch needle (rodzaj haftu pętelkowego wykonywanego specjalną igłą), robienia makatek oraz haftu klasycznego. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi tematów, każdy uczestnik ma szansę rozwinąć swoje umiejętności lub znaleźć dla siebie zupełnie nowe zajęcie.

Dziergane niebo i rosnąca popularność rękodzieła. Kto odwiedza krakowskie targi?

Poprzednie edycje Yarnmarku przyciągnęły około 1500 osób, co pokazuje, jak duża jest społeczność pasjonatów rękodzieła w Polsce. Co ciekawe, robienie na drutach przestaje być domeną wyłącznie kobiet. Na spotkaniach i targach pojawia się coraz więcej mężczyzn, którzy chętnie uczą się dziergać i dzielą się swoimi pracami. Grupa „Dziergamy na polu”, która zrzesza krakowskich pasjonatów, regularnie organizuje spotkania w kawiarniach, restauracjach, a nawet wspólne wyjścia do kina, udowadniając, że wspólne hobby to świetny sposób na budowanie relacji towarzyskich.

Są i kobiety, i mężczyźni. Oczywiście kobiet jest więcej, ale panów też już przybywa. Pokazują się, jest ich coraz więcej, co nas też bardzo cieszy, bo różnorodność nas bardzo cieszy. Na początku znałyśmy się w naszej krakowskiej społeczności, ale to się już tak dość mocno rozrosło. Teraz mamy koleżanki i przyjaciółki tak naprawdę w całej Polsce. [...] Nasze targi przyciągają 1500 osób, tak było przez te pierwsze dwie edycje, co nas bardzo zaskoczyło, bardzo pozytywnie. Widać, że rękodzieło rośnie w siłę – mówiła Karolina w rozmowie z Ulą Bienią-Niesyczyńską na antenie Radia Eska.

Jedną z największych atrakcji tegorocznej edycji będzie instalacja pod nazwą „dziergane niebo”. Jest to wspólne dzieło dziewiarek z całego kraju, które przygotowały ogromny, kolorowy baldachim wykonany na szydełku. Elementy składowe instalacji zostały połączone w jedną całość, tworząc unikalną przestrzeń w hali Stulecia Cracovii. Odwiedzający będą mogli pod nim usiąść, odpocząć i porozmawiać z innymi uczestnikami. Targi odbędą się 18 kwietnia w godzinach od 10:00 do 17:00, a wstęp na nie oraz udział w warsztatach wymaga wcześniejszych zapisów przez Internet.