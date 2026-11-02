Te miejsca odwiedzisz za darmo! Taka okazja tylko w listopadzie

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15. edycja "Darmowego Listopada" ruszyła
W Polsce nie brakuje wyjątkowych zabytków i atrakcji, które warto zobaczyć również poza sezonem wakacyjnym. Co więcej, w listopadzie pojawia się okazja, by odwiedzić niektóre z nich bez wydawania pieniędzy na bilety.
"Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich" to inicjatywa organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym celem przedsięwzięcia jest zachęcenie Polaków do poznawania rodzimego dziedzictwa kulturowego i odwiedzania najważniejszych zabytków w kraju.
Przez cały listopad zwiedzający mogą skorzystać z bezpłatnego wstępu do czterech królewskich rezydencji. Przygotowano również dodatkowe atrakcje, w tym wystawy, warsztaty, spotkania, spacery historyczne i zajęcia edukacyjne.
Cztery królewskie rezydencje można zwiedzić za darmo
W tegorocznej edycji akcji uczestniczą cztery wyjątkowe obiekty. Są to miejsca o ogromnym znaczeniu dla polskiej historii, które każdego roku przyciągają turystów z kraju i zagranicy. Na liście znalazły się Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Co będzie dostępne za darmo w listopadzie?
- Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie – w listopadzie będzie można bezpłatnie zwiedzać m.in. Prywatne Apartamenty Królewskie (w poniedziałki), Reprezentacyjne Komnaty (od wtorku do niedzieli) oraz wybrane wystawy stałe i czasowe. Na zwiedzających czekają m.in. ekspozycje poświęcone Annie Jagiellonce i dziełom Berniniego, a od 27 listopada także obraz Vermeera.
- Zamek Królewski w Warszawie – zwiedzający zobaczą za darmo m.in. Apartament Królewski i Wielki, Sale Matejkowskie, Salę Senatorską oraz wystawę dawnych zegarów. Przygotowano także 500 bezpłatnych wydarzeń edukacyjnych, w tym warsztaty, wykłady i spacery tematyczne, podczas których będzie można odkryć miejsca na co dzień niedostępne dla turystów.
- Łazienki Królewskie w Warszawie – bezpłatnie będzie można zwiedzić m.in. Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię z Teatrem Królewskim, Pałac Myślewicki oraz Stajnie Kubickiego. Darmowe będą również wybrane wystawy czasowe, warsztaty artystyczne, zajęcia przyrodnicze i lekcje muzealne dla szkół.
- Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – przez cały listopad, z wyjątkiem wtorków, będzie można bezpłatnie zwiedzać pałac, w tym Apartamenty Królewskie oraz wystawę „Sobiescy i Stuartowie. Blask i widmo korony”. Codziennie do godz. 16.00 darmowe będzie także wejście do parku i historycznych ogrodów. Dodatkowo przygotowano 500 bezpłatnych zajęć edukacyjnych, warsztatów i lekcji dla różnych grup odwiedzających.
Szczegółowe informacje o wydarzeniach i obowiązujących rezerwacjach dostępne są na stronach obiektów.
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"Darmowy Listopad"
Akcja "Darmowy Listopad" to świetna inicjatywa, która pozwala nam udać się do wielu ważnych dla Polski miejsc zupełnie za darmo. Ministra kultury i dziedzictwa narodowego podkreśla, że to ważne, aby choć przez tak krótki moment w roku społeczeństwo miało dostęp do kultury za darmo.
Historia Polski nie powinna mieć cennika. Wilanów, Łazienki Królewskie, Wawel i Zamek Królewski w Warszawie to część naszego wspólnego dziedzictwa, które każdy powinien mieć szansę poznać. Dlatego w listopadzie - już po raz 15. - otwieramy cztery rezydencje królewskie. Przez cały miesiąc będzie można bezpłatnie zwiedzać wyznaczone przestrzenie - zobaczyć królewskie apartamenty oraz poznać miejsca na co dzień niedostępne. [...] Bardzo często o kulturze rozmawiamy przez pryzmat inwestycji czy remontów i to wszystko jest bardzo ważne, ale najważniejsze jest po prostu to dla kogo to robimy. Chcemy, aby efekty tych wydanych pieniędzy trafiły do ludzi. Dlatego zachęcamy wejdźcie do historii, bo to przecież również wasza historia - powiedziała Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.