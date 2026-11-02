Te miejsca odwiedzisz za darmo! Taka okazja tylko w listopadzie

15. edycja "Darmowego Listopada" ruszyła

W Polsce nie brakuje wyjątkowych zabytków i atrakcji, które warto zobaczyć również poza sezonem wakacyjnym. Co więcej, w listopadzie pojawia się okazja, by odwiedzić niektóre z nich bez wydawania pieniędzy na bilety.

"Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich" to inicjatywa organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym celem przedsięwzięcia jest zachęcenie Polaków do poznawania rodzimego dziedzictwa kulturowego i odwiedzania najważniejszych zabytków w kraju.

Przez cały listopad zwiedzający mogą skorzystać z bezpłatnego wstępu do czterech królewskich rezydencji. Przygotowano również dodatkowe atrakcje, w tym wystawy, warsztaty, spotkania, spacery historyczne i zajęcia edukacyjne.

Cztery królewskie rezydencje można zwiedzić za darmo

W tegorocznej edycji akcji uczestniczą cztery wyjątkowe obiekty. Są to miejsca o ogromnym znaczeniu dla polskiej historii, które każdego roku przyciągają turystów z kraju i zagranicy. Na liście znalazły się Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Co będzie dostępne za darmo w listopadzie?

Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie – w listopadzie będzie można bezpłatnie zwiedzać m.in. Prywatne Apartamenty Królewskie (w poniedziałki), Reprezentacyjne Komnaty (od wtorku do niedzieli) oraz wybrane wystawy stałe i czasowe. Na zwiedzających czekają m.in. ekspozycje poświęcone Annie Jagiellonce i dziełom Berniniego, a od 27 listopada także obraz Vermeera.

– w listopadzie będzie można bezpłatnie zwiedzać m.in. Prywatne Apartamenty Królewskie (w poniedziałki), Reprezentacyjne Komnaty (od wtorku do niedzieli) oraz wybrane wystawy stałe i czasowe. Na zwiedzających czekają m.in. ekspozycje poświęcone Annie Jagiellonce i dziełom Berniniego, a od 27 listopada także obraz Vermeera. Zamek Królewski w Warszawie – zwiedzający zobaczą za darmo m.in. Apartament Królewski i Wielki, Sale Matejkowskie, Salę Senatorską oraz wystawę dawnych zegarów. Przygotowano także 500 bezpłatnych wydarzeń edukacyjnych, w tym warsztaty, wykłady i spacery tematyczne, podczas których będzie można odkryć miejsca na co dzień niedostępne dla turystów.

– zwiedzający zobaczą za darmo m.in. Apartament Królewski i Wielki, Sale Matejkowskie, Salę Senatorską oraz wystawę dawnych zegarów. Przygotowano także 500 bezpłatnych wydarzeń edukacyjnych, w tym warsztaty, wykłady i spacery tematyczne, podczas których będzie można odkryć miejsca na co dzień niedostępne dla turystów. Łazienki Królewskie w Warszawie – bezpłatnie będzie można zwiedzić m.in. Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię z Teatrem Królewskim, Pałac Myślewicki oraz Stajnie Kubickiego. Darmowe będą również wybrane wystawy czasowe, warsztaty artystyczne, zajęcia przyrodnicze i lekcje muzealne dla szkół.

– bezpłatnie będzie można zwiedzić m.in. Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię z Teatrem Królewskim, Pałac Myślewicki oraz Stajnie Kubickiego. Darmowe będą również wybrane wystawy czasowe, warsztaty artystyczne, zajęcia przyrodnicze i lekcje muzealne dla szkół. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – przez cały listopad, z wyjątkiem wtorków, będzie można bezpłatnie zwiedzać pałac, w tym Apartamenty Królewskie oraz wystawę „Sobiescy i Stuartowie. Blask i widmo korony”. Codziennie do godz. 16.00 darmowe będzie także wejście do parku i historycznych ogrodów. Dodatkowo przygotowano 500 bezpłatnych zajęć edukacyjnych, warsztatów i lekcji dla różnych grup odwiedzających.

Szczegółowe informacje o wydarzeniach i obowiązujących rezerwacjach dostępne są na stronach obiektów.

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"Darmowy Listopad"

Akcja "Darmowy Listopad" to świetna inicjatywa, która pozwala nam udać się do wielu ważnych dla Polski miejsc zupełnie za darmo. Ministra kultury i dziedzictwa narodowego podkreśla, że to ważne, aby choć przez tak krótki moment w roku społeczeństwo miało dostęp do kultury za darmo.