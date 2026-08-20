ROBOT RUN 2026 w Krakowie. O co chodzi w tym niezwykłym wyścigu?

Wyobraźcie sobie krakowskie Błonia pełne biegaczy. A teraz dodajcie do tego... roboty! Tak, dobrze czytacie. W niedzielę, 6 września, równolegle do największego charytatywnego biegu biznesowego w Polsce, odbędzie się coś zupełnie nowego. W godzinach 12:30–14:30 na starcie pojawią się zawodnicy, którzy zamiast butów biegowych potrzebują sprawnych czujników i perfekcyjnego kodu. Roboty humanoidalne i czworonożne zmierzą się w sprincie na 100 metrów oraz w slalomie. Organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia jest Science & Technology Film Festival, a sam ROBOT RUN jest zapowiedzią tegorocznej edycji festiwalu.

Technologia, która bawi i pomaga

Pomysłodawcy chcą pokazać, że robotyka to nie tylko skomplikowane algorytmy zamknięte w laboratoriach, ale też świetna zabawa i fascynujące widowisko.

- ROBOT RUN ma być przede wszystkim widowiskiem i dobrą zabawą. Chcemy wyciągnąć roboty z laboratoriów, zobaczyć je w działaniu i pokazać publiczności, nad czym pracują dziś polskie firmy, uczelnie i konstruktorzy. Jeszcze kilka lat temu takie zawody trudno byłoby sobie wyobrazić. Dziś roboty potrafią już chodzić, biegać, tańczyć, pokonywać przeszkody i coraz lepiej radzą sobie w codziennym otoczeniu człowieka. Tempo rozwoju tej technologii jest naprawdę niezwykłe

- mówi Piotr Biedroń, dyrektor Science & Technology Film Festival i pomysłodawca ROBOT RUN.

Wydarzenie ma jednak znacznie głębszy sens. Każde zgłoszenie robota to realne wsparcie dla podopiecznych Fundacji Poland Business Run.

- Jest też drugi, bardzo ważny wymiar tego wydarzenia. Ponieważ spotykamy się w dniu Poland Business Run, każde zgłoszenie robota oznacza również pomoc dla beneficjentów Fundacji. Robotyka i nowoczesne protezy korzystają dziś z wielu podobnych technologii – od czujników po systemy sterowania. To dobry przykład tego, że technologia może jednocześnie fascynować, bawić i mieć bardzo praktyczne zastosowanie

- dodaje Piotr Biedroń.

Masz robota? Możesz pomóc!

Do udziału w ROBOT RUN zaproszone są firmy technologiczne, uczelnie, koła naukowe, a nawet osoby prywatne. Wystarczy posiadać robota humanoidalnego lub czworonożnego, który może być sterowany przez operatora lub działać w pełni autonomicznie. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz na stronie robotrun.pl/rejestracja. Opłata startowa to darowizna w wysokości minimum 100 zł, która w całości trafia na konto Fundacji Poland Business Run. Zebrane środki wspierają osoby z niepełnosprawnością ruchową, po amputacjach i mastektomii, finansując m.in. protezy, wózki, rehabilitację i pomoc psychologiczną.

Robot Eski na starcie! Będziemy kibicować!

Wśród niezwykłych zawodników nie mogło zabraknąć reprezentanta Eski! Tak jest, na starcie ROBOT RUN stanie także nasza maszyna. Będziemy bacznie śledzić jej poczynania i trzymać kciuki za jak najlepszy wynik w tej technologicznej rywalizacji. To dowód na to, że w pomaganie można włączyć się na wiele sposobów!

- Poland Business Run od dawna nie jest tylko biegiem. Chodzi o to, żeby w pomaganie mogły włączać się różne środowiska i robić to na swój sposób. ROBOT RUN zaprasza do tego świata firmy technologiczne, uczelnie, zespoły badawcze i prywatnych właścicieli robotów. Maszyny mają dać publiczności trochę frajdy, a stojący za nimi ludzie mogą przy okazji wesprzeć naszych beneficjentów. Nie każdy robot musi od razu zmieniać świat, ale jeśli zwróci uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i pomoże zebrać środki na ich rehabilitację, zrobi kawał dobrej roboty

- mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

Poland Business Run 2026 - wciąż możesz dołączyć

Chociaż roboty szykują się do startu, lista uczestników "ludzkiego" biegu wciąż jest otwarta. Do tegorocznej edycji zapisała się już rekordowa liczba 47 tysięcy osób! Każdy kto chce dołączyć i pobiec w szczytnym celu, może wybrać pakiet Virtual Eco. Otrzyma numer startowy, medal i dyplom w wersji elektronicznej, a większa część opłaty zasili konto fundacji. Zapisy trwają do 27 sierpnia na stronie bieg.pbr.pl.

ROBOT RUN 2026 – najważniejsze informacje:

Kiedy: 6 września 2026 r.

Gdzie: Krakowskie Błonia

Godziny: 12:30–14:30

Rejestracja robotów: robotrun.pl/rejestracja