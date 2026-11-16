Pytania o zbrodnię

7 listopada cała Polska z przerażeniem obserwowała sceny z Krakowa, gdzie doszło do pierwszego w nowożytnej historii Polski zamachu terrorystycznego. Do tej pory tego typu obrazy oglądaliśmy wyłącznie jako relacje z innych krajów, ciesząc się poczuciem bycia "bezpieczną wyspą" w Europie. Niestety ostatni akt terroru zburzył to wyobrażenie.

24-letni Michał Oksiński wtargnął samochodem na Rynek Główny w Krakowie, gdzie wywołał strzelaninę, mierząc do setek ludzi przebywających w sobotnie popołudnie w sercu krakowskiej Starówki. W zamachu zginęło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych - wielu bardzo poważnie.

Zamachowca po pościgu poskromiła dopiero bohaterska dwójka policjantów, która sama omal nie poniosła śmierci z rąk uzbrojonego po zęby napastnika. Ostatecznie Oksiński zginął, stając się siódmą ofiarą wywołanego przez siebie zdarzenia.

Wkrótce okazało się, że do listy ofiar należy dopisać jeszcze trzy osoby - to rodzice i siostra terrorysty, których ciała znaleziono w rodzinnym domu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszystko wskazuje na to, że zginęło z rąk swojego syna/brata przed tym, jak dokonał rzezi na krakowskim Rynku.

Nic dziwnego, że wszyscy zadają pytanie, co kierowało 24-latkiem, że zdecydował się na tak szalony krok - sprawa jest tym bardziej wstrząsająca, że Oksiński nie zostawił żadnego manifestu, oświadczenia, czy listu, w którym tłumaczyłby swój akt. Na razie nie ma też dowodów, by należał do grona ekstremistów politycznych jakiejkolwiek orientacji. Również wypowiedzi jego środowiska nie sugerują, by przejawiał wcześniej zachowania mogące wskazywać na tego typu skłonności. Zatem - dlaczego? Dlaczego dopuścił się tak straszliwej zbrodni?

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Pomijany wątek

Można spotkać się z opinią, że w sprawie jest jeden, kluczowy, ale rzadko dostrzegalny wątek. Chodzi o sam fakt tego, dlaczego Oksiński udał się akurat do Krakowa.

Po dokonaniu zabójstwa swojej rodziny mógł przecież kontynuować swoje destrukcyjne zachowanie w rodzinnej miejscowości - tym bardziej, że mieszkał w samym centrum Ostrowca Świętokrzyskiego. Zamiast pokonać kilka kroków, on zdecydował się na... ponad dwugodzinną podróż autem do Krakowa, oddalonego niemal dokładnie 200 kilometrów od jego domu.

Co go motywowało, że wybrał właśnie ten kierunek? Jeśli z jakiś względów chciał uderzyć akurat w dużym mieście, mógł przecież wybrać stolicę swojego województwa (Kielce - 60 kilometrów) lub Warszawę (mniej więcej ta sama odległość co Kraków). On jednak zdecydował się na Kraków.

Jedna z teorii mówi, że po prostu chciał, aby było o nim głośno, dlatego wybrał reprezentacyjne miasto, znane na całym świecie.

Jest też inna - wskazuje ona na osobiste związki rodziny terrorysty z Krakowem. To właśnie w tym mieście mieszkała zabita przez własnego brata, 21-letnia Magdalena. Mieszkała i studiowała na Akademii Sztuk Pięknych. Jej prace były zresztą oceniane jako rokujące i prezentowane na kilku wystawach. Niektórzy właśnie w tym doszukują się przyczyn zbrodni, której dopuścił się Oksiński.

Być może w chłopaku narastała zazdrość względem siostry i złość na to, że rodzina z podziwem odnosiła się do jej artystycznych sukcesów, podczas gdy on stał z boku (skończył zawodówkę i był tokarzem).

A może w chłopaku dojrzewało po prostu od dłuższego czasu poważne zaburzenie psychiczne, którego nie dostrzegało jego otoczenie?

To oczywiście tylko spekulacje i domysły, bez wglądu do akt sprawy, jednak z pewnością ten wątek jest analizowany przez śledczych. Zarówno oni jak i społeczeństwo oczekują tylko jednej odpowiedzi: dlaczego 24-letni chłopak z zimną krwią zamordował trzech członków najbliższej rodziny, a później wsiadł w samochód, przejechał 200 kilometrów i zaczął strzelać do przypadkowych ludzi w centrum Krakowa.

Tego typu pytanie to wbrew pozorom nie tylko motywowane ciekawością zgłębianie psychiki przestępcy, ale również kluczowa sprawa dla bezpieczeństwa nas wszystkich - poznając zjawiska zachodzące w głowach masowych morderców możemy skuteczniej przeciwdziałać i wykrywać ich potencjalnych następców.

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