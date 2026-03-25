W Krakowie wyłoniono zwycięzcę międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na projekt nowej siedziby filharmonii.

Zwycięski projekt, autorstwa biura K. Ingarden, J. Ewy Architekci sp. z o.o., ma stać się nowoczesnym centrum życia muzycznego regionu i powstanie w dzielnicy Grzegórzki.

Na budowę nowej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie województwo małopolskie zabezpieczyło około 450 mln zł.

Nowa siedziba ma pomieścić m.in. dużą salę koncertową dla około 1900 słuchaczy i salę kameralną dla około 300 osób.

Nowa siedziba Filharmonii Krakowskiej. Zwycięski projekt zachwyca

Nowa siedziba Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie powstanie w dzielnicy Grzegórzki. Ten wybór lokalizacji nie jest przypadkowy – ma on na celu stworzenie łatwo dostępnego miejsca, które będzie tętnić życiem kulturalnym. Zwycięzcą konkursu okazało się renomowane biuro projektowe K. Ingarden, J. Ewy Architekci sp. z o.o. z Krakowa. Ich koncepcja zachwyciła jury, oferując połączenie elegancji, funkcjonalności i ekonomii, a jednocześnie szanując bogate tradycje miasta i wpisując się w jego nowoczesny krajobraz. To będzie prawdziwa architektoniczna perełka, która z pewnością stanie się wizytówką Krakowa.

Koncepcja spełnia większość rygorystycznych wymagań akustycznych, co jest kluczowe dla obiektu tej rangi. Akustyka sal koncertowych została opracowana we współpracy z międzynarodowymi ekspertami, takimi jak Keiji Oguchi – Nagata Acoustics Inc. oraz PAK Pracownia Akustyczna Kozłowski.

W uzasadnieniu Sąd Konkursowy zwrócił uwagę na przemyślane rozwiązania, takie jak dwa poziomy balkonów w dużej sali, które tworzą rozległy obszar dla wybrzmiewania dźwięku, a także oryginalny i obiecujący układ sal ćwiczeń. Co więcej, projekt przewiduje korzystną logistykę i realne możliwości realizacji budowy. Autorzy zwycięskiej pracy otrzymają nagrodę w wysokości 170 000 złotych brutto oraz zaproszenie do negocjacji w sprawie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej. To ogromny krok w kierunku realizacji tej historycznej inwestycji w Krakowie.

5

