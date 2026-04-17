Dwór w Modlnicy jest jednym z najpiękniejszych w Małopolsce. Mieszkał w nim etnograf Oskar Kolberg

W Modlnicy, wsi położonej w powiecie krakowskim, w gminie Wielka Wieś, znajduje się jeden z najpiękniejszych zespołów dworskich w Małopolsce. Budynek dworu wraz z lamusem, murem z wieżyczką oraz parkiem, jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Jego budowę ukończono w latach 80. XVIII wieku dla rodziny Konopków. Jego pierwszymi właścicielami byli Józef Nowina–Konopka, ożeniony z Teresą Skotnicką, oraz Tadeusz Konopka, autor wspomnień i pamiętników od czasów saskich. Ostatnim zarządcą majątku był Adam Konopka, myśliwy, bywalec dalekich wypraw łowieckich. Dwór pozostawał w jego rękach do 1945 roku.

Na przestrzeni dziejów w majątku Konopków gościło wiele sław. Oskar Kolberg, etnograf i folklorysta, spędził trzynaście lat (1871-1884) w Modlnicy, goszcząc u Józefa Konopki. Pobyt ten był związany z jego pracą nad monumentalnym dziełem „Lud”, a bliskość lokalnego folkloru i częste wyprawy terenowe znacząco ułatwiały mu zbieranie materiałów. W tym okresie, w latach 1871-1875, opublikował czteroczęściowy tom „Krakowskie”. Po śmierci Konopki, Kolberg osiadł na stałe w Krakowie.

Dwór Konopków w Modlnicy był miejscem spotkań wielu wybitnych postaci ze świata sztuki i nauki. Gościli tam między innymi: Włodzimierz Tetmajer, Artur Grottger, Bronisława Rychter-Janowska, Antoni Kozakiewicz, Walery Eljasz-Radzikowski, Jan Matejko, Karol Hubert Rostworowski, Franciszek Morstin, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimierz Przerwa-Tetmajer oraz Stanisław Kamocki, a także wielu profesorów z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

