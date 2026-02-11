To jeden z najpiękniejszych pałaców w Małopolsce. Można go podziwiać we wsi w pobliżu Krakowa [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-02-11 4:22

W urokliwych okolicach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, jedynie 20 kilometrów od Krakowa, leży jeden z najpiękniejszych zabytków tej części Polski. Pałac w Minodze, otoczony malowniczym parkiem, imponuje o każdej porze roku. Jak prezentuje się to wyjątkowe miejsce w Małopolsce? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Pałac w Minodze. Renesansowa perła Małopolski

Choć historia osadnictwa na tym terenie sięga początków XIII wieku, kiedy to powstały pierwsze zabudowania dworskie, udokumentowane wzmianki o posiadłości w Minodze pochodzą z 1653 roku. Zapiski te związane są z dramatycznym wydarzeniem – najazdem rozbójniczym. Jednak pałac, który możemy podziwiać dzisiaj, to efekt przebudowy z połowy XIX stulecia. W 1859 roku, według projektu wybitnego architekta Filipa Pokutyńskiego, wzniesiono rezydencję w jej obecnym, zachwycającym kształcie.

Współczesny zespół pałacowo-parkowy w Minodze to harmonijna kompozycja architektury i natury, ulokowana w urokliwej dolinie potoku Minóżki. Jego sercem jest oczywiście pałac, znany jako pałac Wężyków z 1862 roku. Otacza go sześciohektarowy park krajobrazowy, w którym na szczególną uwagę zasługują malownicze aleje modrzewiowe. Spacerując po terenie, można natknąć się na świadków dawnych czasów – resztki murów dworu oraz bramy wjazdowe datowane na XVII wiek. Całości dopełniają odrestaurowany spichlerz, budynek dawnego czworaka oraz nowo powstała winnica, dodająca miejscu wyjątkowego klimatu.

Idealny cel wycieczki tuż pod Krakowem

Położenie Minogi sprawia, że jest to doskonała propozycja dla mieszkańców Krakowa i turystów szukających wytchnienia od miejskiego zgiełku. Dojazd zajmuje zaledwie chwilę, a na miejscu czeka nas podróż w czasie. Bliskość Ojcowskiego Parku Narodowego, oddalonego o zaledwie 8 kilometrów, stanowi dodatkowy atut. Można z powodzeniem połączyć podziwianie architektury pałacu z wędrówką po słynnych podkrakowskich skałkach i dolinkach. To dowód na to, że nie trzeba jechać daleko, by odkrywać niezwykłe miejsca.

Tak wygląda pałac w Minodze [GALERIA]

