Pałac w Głębowicach. Miejscowi mówią, że w ruinach dawnej rezydencji pojawia się zjawa

Pałac w Głębowicach, miejscowości położonej w powiecie oświęcimskim, w gminie Osiek, jest jednym z najciekawszych takich obiektów na mapie Małopolski. Budowla została wzniesiona przez rodzinę Gierałtowskich na początku XVI wieku i początkowo miała formę dworu obronnego z fortyfikacjami ziemnymi oraz fosą. W XVII wieku decyzję o przebudowie dworu na renesansową rezydencję podjął Jan Pisarzowski, ówczesny właściciel majątku. Pozostałością po pierwotnym gmachu jest wschodnia część pałacu.

Do kolejnej rozbudowy pałacu doszło w 1773 roku. Adam Pisarzowski zdecydował o zmianie jego stylu na barokowy. Ponad pół wieku później, w 1826 roku, rezydencja stałą się własnością rodziny Duninów. W czasie II wojny światowej przejęli ją Niemcy i utworzyli w niej szkołę rolniczą i letnisko dla Hitlerjugend. Po zakończeniu wojny pałac stał się własnością państwa. Najpierw był w nim PGR, a później Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku. W 1969 roku budynek strawił pożar. Od tamtego czasu popadał w coraz większą ruinę. W 2019 roku, po blisko 30 latach starań, ruinę zespołu pałacowo-parkowego, udało się odzyskać rodzinie Duninów. Krakowska artystka Barbara Dunin założyła Fundację Rodu Duninów, która zajmuje się przywracaniem świetności temu wyjątkowemu miejscu na mapie Małopolski.

Pałac w Głębowicach wciąż cieszy się zainteresowaniem turystów i pasjonatów historii. Przyciąga również poszukiwaczy nawiedzonych miejsc. Miejscowi twierdzą, że widują w ruinach ducha wysokiego młodzieńca, który potrafi przechodzić przez mury i rozpływać się w powietrzu.

