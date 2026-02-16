To jedna z najpiękniejszych małopolskich wsi. Zachwyca wyjątkowym zabytkiem z listy UNESCO [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-02-16 13:26

Małopolska jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych regionów w naszym kraju. Na mapie województwa znajduje się wiele niezwykle urokliwych małych miejscowości, które stanową nie lada gratkę dla turystów i pasjonatów historii. Jedną z nich jest wieś Dębno, zwana Dębnem Podhalańskim, położona w powiecie nowotarskim, w gminie Nowy Targ. Na jej terenie wznosi się gotycki drewniany kościół św. Michała Archanioła z drugiej połowy XV wieku. Świątynia jest jednym z najciekawszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, a także liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Dębno Podhalańskie jest jedną z najbardziej malowniczych wsi w województwie małopolskim. Znajduje się w powiecie nowotarskim, w gminie Nowy Targ, nad Dunajcem, w regionie geograficznym Kotlina Nowotarska i historyczno-etnograficznym Spisz. Wieś uwarunkowaniami kulturowo-historycznymi związana jest jednak bardziej z Podhalem niż ze Spiszem. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, w miejscowości mieszka 814 osób, z czego 52,2 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 47,8 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 wieś należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze zachowane wzmianki o Dębnie pochodzą z XIII wieku. W XVI wieku Dębno było wsią królewską i nosiło nazwę Dębno Spiskie. Było położone w powiecie sądeckim województwa krakowskiego i należało do tenuty czorsztyńskiej. Najważniejszym zabytkiem i największą atrakcją Dębna Podhalańskiego jest gotycki drewniany kościół św. Michała Archanioła z drugiej połowy XV wieku. Świątynia jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Jest również częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. W 2003 roku kościół św. Michała Archanioła wraz z innymi drewnianymi obiektami sakralnymi południowej Małopolski i Podkarpacia został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

