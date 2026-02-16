Dębno Podhalańskie to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Jej ozdobą jest gotycki kościół z listy UNESCO

Dębno Podhalańskie jest jedną z najbardziej malowniczych wsi w województwie małopolskim. Znajduje się w powiecie nowotarskim, w gminie Nowy Targ, nad Dunajcem, w regionie geograficznym Kotlina Nowotarska i historyczno-etnograficznym Spisz. Wieś uwarunkowaniami kulturowo-historycznymi związana jest jednak bardziej z Podhalem niż ze Spiszem. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, w miejscowości mieszka 814 osób, z czego 52,2 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 47,8 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 wieś należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze zachowane wzmianki o Dębnie pochodzą z XIII wieku. W XVI wieku Dębno było wsią królewską i nosiło nazwę Dębno Spiskie. Było położone w powiecie sądeckim województwa krakowskiego i należało do tenuty czorsztyńskiej. Najważniejszym zabytkiem i największą atrakcją Dębna Podhalańskiego jest gotycki drewniany kościół św. Michała Archanioła z drugiej połowy XV wieku. Świątynia jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Jest również częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. W 2003 roku kościół św. Michała Archanioła wraz z innymi drewnianymi obiektami sakralnymi południowej Małopolski i Podkarpacia został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

