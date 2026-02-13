Kwiatoń to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Jej ozdobą jest dawna łemkowska cerkiew

Kwiatoń jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie, w dolnym odcinku doliny Zdyni. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na który powołuje się portal Polska w Liczbach, liczba ludności we wsi wynosi 185 osób, z czego 47 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 53 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Kwiatoniu pochodzą z XVI wieku. Wieś została założona w czasie kolonizacji prowadzonej przez rycerski ród Gładyszów z Szymbarku. Jej pierwotna lokacja odbyła się na prawie magdeburskim, a druga, do której doszło w 1480 roku, na prawie wołoskim. W 1939 roku w miejscowości mieszkało 330 osób. Większość miejscowej ludności została wysiedlona w ramach akcji „Wisła” do Związku Radzieckiego oraz na tzw. Ziemie Odzyskane.

Ozdobą wsi są dwie wyjątkowo piękne cerkwie – dawna greckokatolicka cerkiew św. Paraskewy, obecnie kościół rzymskokatolicki, oraz prawosławna świątynia pod tym samym wezwaniem. Pierwsza powstała w XVII wieku i jest uznawana za najlepiej zachowaną cerkiew łemkowską w Polsce. Stanowi część Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Druga zaś została wybudowana w 1933 roku. Świątynia podlega parafii prawosławnej w Hańczowej.

