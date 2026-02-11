Nowica to dawna łemkowska wieś w Małopolsce. Zasłynęła z wyrabiania drewnianych łyżek

Nowica jest jedną z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie. Ta dawna łemkowska osada znajduje się w Beskidzie Niskim, nad potokiem Przysłup, uchodzącym do zalewu Klimkówka. Od północnej strony nad miejscowością rozciąga się masyw Magury Małastowskiej. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na który powołuje się portal Polska w Liczbach, w Nowicy mieszka 136 osób, z czego 52,9 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 47,1 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 wieś należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Nowicy pochodzą z pierwszej połowy XVI wieku. Wówczas stanowiła część dóbr rodu Gładyszów. We wsi do dzisiaj zachowało się wiele łemkowskich chyż oraz greckokatolicka cerkiew pw. św. Paraskewy. Świątynia jest jednym z najcenniejszych zabytków na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Wato odnotować, że wciąż są w niej odprawiane msze w obrządku greckokatolickim. Cerkiew wybudowano w 1843 roku. Jej wyposażenie stanowią m.in. ikonostas z XVIII wieku oraz polichromia z 1927 roku. Kolejnym zabytkowym obiektem w miejscowości jest kaplica Zaśnięcia Bogurodzicy, w której corocznie, 28 sierpnia, odbywa się odpust. W pobliżu kaplicy znajduje się tablica pamiątkowa ukraińskiego poety Antonycza (1909–1937), syna proboszcza cerkwi. Pomnik sąsiaduje z plebanią, która w 2014 roku została przekazana przez metropolitę greckokatolickiego abpa Jana Martyniaka bractwu młodzieży greckokatolickiej „Sarepta”.

Nowica zasłynęła w wiekach dawnych z wyrobu przedmiotów z drewna, którym trudniła się miejscowa ludność. Ta tradycja przetrwała aż do dzisiaj, a w niektórych domach wciąż można kupić drewniane łyżki. Rzemiosłem tym zajmowano się również w sąsiednim Przysłupie (Przysłopie).

