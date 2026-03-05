Siemiechów to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Swoją nawę zawdzięcza siedmiu mnichom

Siemiechów jest jedną z najpiękniejszych miejscowości w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie tarnowskim, w gminie Gromnik. Jej ogromnym atutem są piękne krajobrazy, bowiem znajduje się na Pogórzu Rożnowskim, w dolinie potoku Siemiechówka. Ponadto wznoszą się nad nią wspaniałe wzgórza, ze szczególnie urodziwym masywem Wału od strony północnej. Integralnymi częściami wsi są: Chmielnik, Dybkówka, Głęboczyzna, Górny Siemiechów, Granica, Igle, Łęg, Małe Góry, Moszczenica, Palmówka, Pichnerówka, Pogorzałki, Wielkie Góry oraz Wołówka. Siemiechów zamieszkuje, jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, 1 888 osób, z czego 48,7 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 51,3 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa tarnowskiego.

Siemiechów zawdzięcza swoją nazwę siedmiu mnichom, którzy w średniowieczu zamieszkiwali Siedmichów. Nazwa ta uległa przekształceniu właśnie w Siemiechów. Mnisi, o których mowa, zostali zamordowani podczas najazdu Tatarów na Rzeczpospolitą w 1241 roku.

Kościół Matki Boskiej Gromnicznej. To najpiękniejszy zabytek w Siemiechowie

Największą atrakcją turystyczną w Siemiechowie jest drewniany kościół pw. Matki Boskiej, zbudowany na przełomie XV i XVI wieku. Świątynia jest częścią Szlaku Architektury Dawnej w Małopolsce. Jest jednym z najciekawszych zabytków na mapie województwa, a także sztandarowym przykładem gotyckiej architektury drewnianej na tych terenach.

