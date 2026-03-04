To jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Jest nazywana stolicą folkloru [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-03-04 7:51

Małopolska jest jednym najciekawszych regionów w naszym kraju. Na mapie województwa znajduje się mnóstwo niezwykle malowniczych małych miejscowości, które przyciągają turystów z całej Polski. Jedną z nich jest wieś Jastrzębia, położona w powiecie tarnowskim, w gminie Ciężkowice. Jest nazywana lokalną stolicą folkloru. Odbywają się w niej wydarzenia o charakterze folklorystycznym, podczas których artyści przypominają dawne obrzędy i tradycje ludowe. Każdego roku w pierwszą niedzielę sierpnia odbywa się w niej „Święto Wsi – przegląd obrzędów ludowych”. Najcenniejszym zabytkiem w Jastrzębi jest kościół św. Bartłomieja Apostoła z początku XVI wieku. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii.

Jastrzębia to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Jest nazywana lokalną stolicą folkloru

Jastrzębia jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie tarnowskim, w gminie Ciężkowice, w dolinie potoku Jastrzębianka. Znajduje się na okolicznych wzniesieniach Pogórza Rożnowskiego. Najwyższym z nich jest Rosulec, nazywany przez miejscowych Jastrzębią Górą. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, miejscowość zamieszkuje 1 569 osób, z czego 50,2 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 49,8 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa tarnowskiego.

Polecany artykuł:

Ta wieś w Małopolsce należała do sławnego rodu. W PRL-u była znana z ogrodnictw…

Jastrzębia jest nazywana lokalną stolicą folkloru. W 1968 roku Mieczysław Król założył we wsi zespół ludowy Pogórzanie, który jest znany na całym świecie z rozsławiania regionalnych tradycji. W 2006 roku swoją działalność zainaugurował również zespół ludowy Mali Jastrzębianie, prezentujący folklor Pogórza Ciężkowickiego. Artyści specjalizują się w tańcach, pieśniach, przyśpiewkach oraz zabawach ludowych. Zespoły te mogą poszczycić się wieloma sukcesami na przeglądach regionalnych, a także ogólnopolskich. Ponadto w każdą pierwszą niedzielę sierpnia w Jastrzębi odbywa się „Święto Wsi – przegląd obrzędów ludowych”, mające charakter folklorystyczny. Tego dnia przypominane są dawne obrzędy i tradycje ludowe takie, jak: wesele, wyskubki, gawędy czy muzyka.

Najcenniejszym zabytkiem w Jastrzębi jest drewniany kościół parafialny św. Bartłomieja Apostoła z początku XVI wieku. Świątynia jest jednym z najpiękniejszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Sonda
Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Tak wygląda Jastrzębia, jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

Ta wieś w Małopolsce słynie z folkloru. Jej mieszańcy kultywują zapomniane obrzędy ludowe
Galeria zdjęć 16
Kraków Radio ESKA Google News
Bracia Filipek pieką dla Krakowian pyszne pączki
najciekawsze wsie
województwo małopolskie
zabytki
podróże
Małopolska
Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce
małopolskie
wieś
turystyka