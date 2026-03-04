Jastrzębia to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Jest nazywana lokalną stolicą folkloru

Jastrzębia jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie tarnowskim, w gminie Ciężkowice, w dolinie potoku Jastrzębianka. Znajduje się na okolicznych wzniesieniach Pogórza Rożnowskiego. Najwyższym z nich jest Rosulec, nazywany przez miejscowych Jastrzębią Górą. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, miejscowość zamieszkuje 1 569 osób, z czego 50,2 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 49,8 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa tarnowskiego.

Jastrzębia jest nazywana lokalną stolicą folkloru. W 1968 roku Mieczysław Król założył we wsi zespół ludowy Pogórzanie, który jest znany na całym świecie z rozsławiania regionalnych tradycji. W 2006 roku swoją działalność zainaugurował również zespół ludowy Mali Jastrzębianie, prezentujący folklor Pogórza Ciężkowickiego. Artyści specjalizują się w tańcach, pieśniach, przyśpiewkach oraz zabawach ludowych. Zespoły te mogą poszczycić się wieloma sukcesami na przeglądach regionalnych, a także ogólnopolskich. Ponadto w każdą pierwszą niedzielę sierpnia w Jastrzębi odbywa się „Święto Wsi – przegląd obrzędów ludowych”, mające charakter folklorystyczny. Tego dnia przypominane są dawne obrzędy i tradycje ludowe takie, jak: wesele, wyskubki, gawędy czy muzyka.

Najcenniejszym zabytkiem w Jastrzębi jest drewniany kościół parafialny św. Bartłomieja Apostoła z początku XVI wieku. Świątynia jest jednym z najpiękniejszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

