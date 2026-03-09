Gigantyczny grobowiec rodziny Koral przyciąga wzrok. Prestiż i luksus widać nawet na cmentarzu

Początki biznesu braci Koral. Jak lody z Nowego Sącza podbiły polski rynek?

Rodzina Koral z Nowego Sącza zbudowała renomę na produkcji mrożonych deserów. Firma założona u schyłku lat 70. przez Mariana i Józefa Koralów opierała się początkowo na metodach rzemieślniczych. Przełom nastąpił w latach 90., kiedy bracia kupili innowacyjne maszyny. Taka inwestycja szybko podniosła wydajność oraz radykalnie zwiększyła skalę działania.

Kampanie reklamowe lodów Koral. Od Dody i Zbigniewa Wodeckiego po Ekipę Friza

Wejście w nowe tysiąclecie ugruntowało pozycję marki, ale gigantyczny rozgłos zapewniły jej sprytne akcje marketingowe z udziałem celebrytów. W spotach reklamowych wystąpiła plejada gwiazd show-biznesu, w tym Doda, Natasza Urbańska, Joanna Krupa oraz Zbigniew Wodecki. Co ciekawe, przedsiębiorstwo nadal inwestuje ogromne pieniądze w marketing i reklamę. Najlepszym dowodem tej strategii była głośna kooperacja z internetową Ekipą Friza, która okazała się ogromnym sukcesem biznesowym.

Twórcy marki unikają ogólnopolskich mediów, ale w rodzinnej Limanowej oraz Nowym Sączu budzą powszechny respekt i uznanie. Właśnie dlatego wzniesienie ekskluzywnego miejsca pochówku na nowosądeckiej nekropolii nie było dla miejscowych zaskoczeniem. Ten luksusowy obiekt do dziś skutecznie przykuwa uwagę każdego przechodnia.

Grób rodziny Koral

Architektura mauzoleum rodziny Koral. Czarny kamień i złote akcenty

Gigantyczny obiekt z czarnego kruszcu wzniesiono na nowosądeckim cmentarzu w 2022 roku. Konstrukcja stanowiąca miejsce spoczynku zasłużonego rodu nieustannie budzi podziw. Wizualny rozmach sprawia, że grobowiec zapiera dech w piersiach.

O potędze założycieli firmy przypominają majestatyczne kolumny ze złotymi detalami, anielskie rzeźby oraz duża inskrypcja. We wnętrzu mauzoleum pochowano łącznie sześć osób. Spoczywają tam na ten moment Michał, Maria, Władysław, Małgorzata, Barbara oraz Jan Koral.

Śmierć twórcy lodowej potęgi. Nie żyje Marian Koral

8 marca 2026 roku w wieku 74 lat zmarł Marian Koral. Ten niezwykle zasłużony człowiek ubarwił swoimi kultowymi lodami dzieciństwo wielu pokoleń, dając początek potężnej polskiej marce. Ostatnie pożegnanie cenionego przedsiębiorcy odbędzie się 11 marca na cmentarzu zlokalizowanym u zbiegu ulic Rejtana i Śniadeckich. Warto wspomnieć, że zaledwie rok wcześniej odszedł 81-letni Jan Koral, najstarszy z braci. Został on pochowany we wzniesionym mauzoleum, które można obejrzeć na powyższych zdjęciach.