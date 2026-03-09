Szlachtowa to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Kiedyś należała do popularnego uzdrowiska

Historia Szlachtowej sięga czasów tzw. kolonizacji wołoskiej, a jej początki datuje się na okres przed 1581 rokiem. Początkowo była to niewielka osada, która wraz z sąsiednimi Jaworkami liczyła zaledwie cztery gospodarstwa. Z biegiem lat wieś rozwinęła się, stając się najbardziej na zachód wysuniętą miejscowością w Polsce zamieszkaną przez rusińską ludność.

Dane z końca XIX wieku, przytoczone w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, doskonale obrazują charakter wsi. Na ponad 720 mieszkańców aż 693 deklarowało wyznanie greckokatolickie i narodowość rusińską. Funkcjonowała tu parafia z cerkwią, szkoła ludowa oraz tartak. Z powodu nieurodzajnych gleb wielu mieszkańców trudniło się druciarstwem, wędrując w poszukiwaniu zarobku po całej Galicji, a nawet na Węgry i do Królestwa Polskiego.

Przez lata Szlachtowa była integralną częścią Szczawnicy. Sytuacja zmieniła się z początkiem 2008 roku. Kiedy gmina miejska Szczawnica została przekształcona w gminę miejsko-wiejską, Szlachtowa odzyskała status samodzielnej wsi, rozpoczynając nowy rozdział w swojej administracyjnej historii.

Najcenniejszym zabytkiem Szlachtowej, wpisanym do rejestru, jest dawna cerkiew greckokatolicka pw. Matki Bożej Pokrownej, która obecnie pełni funkcję kościoła parafialnego. To materialny świadek wielokulturowej przeszłości regionu. We wsi działa również Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya, przybliżające historię i kulturę Pienin.

Historia miejscowości to jednak nie tylko spokojny rozwój, ale także dramatyczne wydarzenia. W lipcu 1893 roku potężny pożar strawił 33 domy i aż 70 budynków gospodarczych. Kilkadziesiąt lat później, w 1926 roku, ogień ponownie zagroził wsi, gdy z powodu wady komina zapalił się dach miejscowej szkoły. Na szczęście pożar został szybko ugaszony przez lokalnych strażaków.

Tak wygląda Szlachtowa, jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce

