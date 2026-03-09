Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, w odpowiedzi na głosy mieszkańców, zaproponował szereg zmian w zasadach funkcjonowania Strefy Czystego Transportu.

Proponowane korekty obejmują m.in. umożliwienie dojazdu do wszystkich parkingów P&R i placów targowych, a także zwolnienie z opłat osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej oraz przedsiębiorców z siedzibą w Krakowie.

Przedstawione propozycje nie są ostateczne i staną się tematem spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami oraz innymi zainteresowanymi grupami, które mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu.

Rewolucja w krakowskiej Strefie Czystego Transportu! Miszalski ogłosił listę kluczowych zmian

Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski zaproponował szereg fundamentalnych korekt w zasadach funkcjonowania Strefy Czystego Transportu. Jak podkreśla, celem nie jest tworzenie barier, lecz ochrona zdrowia w sposób sprawiedliwy i skuteczny. – Chcę podkreślić, że nie jest to krok wstecz, ale wyraz gotowości do dialogu. Kolejne decyzje będziemy podejmować po szerokich konsultacjach, analizach i rozmowach z mieszkańcami oraz przedstawicielami gmin sąsiednich – zachęca prezydent Miszalski, cytowany w komunikacie miasta.

Proponowane zmiany to prawdziwa rewolucja. Jedną z najważniejszych jest umożliwienie dojazdu do wszystkich parkingów typu Park & Ride na terenie Krakowa bez konieczności spełniania norm SCT. To ukłon w stronę osób dojeżdżających spoza miasta. Ułatwienia czekają także na sprzedawców, którzy otrzymają możliwość darmowego dojazdu do placów targowych, w tym do tak kluczowych punktów jak Kompleks Handlowy Rybitwy czy Centrum Giełdowe Balicka. Co więcej, zniesiony ma zostać obowiązek wnoszenia opłat za wjazd do SCT dla osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej z terenu całego województwa małopolskiego. Ulgi obejmą również przedsiębiorców i organizacje pożytku publicznego z siedzibą w Krakowie, które posiadają tu zarejestrowany samochód.

To nie koniec zmian w SCT. Prezydent Krakowa zapowiada konsultacje i nową uchwałę

Przedstawiony przez prezydenta katalog propozycji nie jest zamknięty. To kierunkowe pomysły, które teraz staną się przedmiotem szerokiej dyskusji. Już w przyszłym tygodniu mają rozpocząć się spotkania konsultacyjne z przedstawicielami mieszkańców, przedsiębiorców oraz podkrakowskich gmin. Celem jest wypracowanie rozwiązań, które z jednej strony będą realizować ustawowy obowiązek poprawy jakości powietrza, a z drugiej uwzględnią realne potrzeby społeczne.

Wśród innych proponowanych korekt znalazło się utrzymanie opłat za wjazd do SCT na obecnym, niższym poziomie w latach 2027-2028, a także uproszczenie procedur uzyskiwania zwolnień. Co istotne, uprawnienia do zwolnienia z opłat będą mogły być dziedziczone przez najbliższą osobę w rodzinie po śmierci właściciela pojazdu. Zmiany dotkną także motocyklistów, dla których planuje się zniesienie obowiązku rejestracji w systemie. Jak informuje krakowski magistrat, miasto czeka również na uprawomocnienie się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nakazuje wprowadzenie pewnych korekt, m.in. dotyczących dojazdów do placówek medycznych. Kryterium uprawniającym do zwolnień nie będzie już meldunek, lecz fakt rozliczania podatków w Krakowie, co ma lepiej odzwierciedlać faktyczny związek danej osoby z miastem.

Sonda Czy Kraków jest miastem przyjaznym dla kierowców? tak nie nie mam zdania