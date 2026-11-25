Nowy prezydent Krakowa wstrzymał wszelkie prace nad budową metra, tłumacząc to brakiem pisemnych gwarancji zewnętrznego wsparcia finansowego od rządu.

W wyniku tej decyzji zatrzymano przetarg na dokumentację projektową o wartości 40 milionów złotych oraz zlikwidowano specjalny referat do spraw metra.

Władze miasta podkreślają, że wznowienie projektu nastąpi tylko w przypadku otrzymania oficjalnego, pisemnego potwierdzenia zabezpieczenia środków rządowych na tę inwestycję.

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Jak poinformował prezydent miasta, podjęta została oficjalna decyzja o wstrzymaniu wszelkich dotychczasowych prac nad przygotowaniem krakowskiego metra. Oznacza to natychmiastowe zamrożenie procedur, które miały przybliżyć miasto do rozpoczęcia tej budowy. Głównym powodem jest brak twardych, pisemnych zapewnień dotyczących zewnętrznego wsparcia finansowego dla tego przedsięwzięcia.

Bezpośrednim skutkiem decyzji magistratu jest natychmiastowe zatrzymanie przetargu na dokumentację projektową, której szacowany koszt miał wynieść aż 40 milionów złotych. To jednak nie koniec głębokich cięć w budżecie przeznaczonym na ten cel. Prezydent Krakowa zdecydował również o całkowitej likwidacji specjalnego referatu do spraw metra. Ta dedykowana komórka urzędnicza w ciągu ostatnich dwóch lat pochłonęła z kieszeni Krakowian blisko 5 milionów złotych, nie przynosząc – w ocenie nowych władz – współmiernych efektów, które uzasadniałyby dalsze finansowanie jej działalności w obecnej sytuacji.

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Włodarz miasta podkreśla, że priorytetem jest ochrona stabilności finansowej stolicy Małopolski. Samorząd nie zamierza ponosić gigantycznego ryzyka finansowego bez realnego partnerstwa ze strony państwa.

– Nie będziemy ryzykować pieniędzy Krakowian bez pisemnej gwarancji finansowania inwestycji ze strony rządu – deklaruje stanowczo prezydent Krakowa, tłumacząc motywy wstrzymania kluczowych procedur.

Jednocześnie władze miasta pozostawiają furtkę do wznowienia całego procesu w przyszłości. Jeśli w Warszawie zapadną wiążące decyzje i do Krakowa wpłynie oficjalne, pisemne potwierdzenie zabezpieczenia środków rządowych na tę inwestycję, urzędnicy będą mogli powrócić do przerwanych prac projektowych. Na ten moment jednak, ambitne plany o podziemnej kolei pod Wawelem muszą zostać głęboko schowane do szuflady.

Sonda Czy w Krakowie jest potrzebne metro? tak nie nie mam zdania