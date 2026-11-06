To miejsce zimą przeżywa rozkwit. Jest znanym uzdrowiskiem

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Uzdrowisko położone w sercu Beskidu Sądeckiego
Krynica-Zdrój, bowiem o tej miejscowości mowa, znajduje się w województwie małopolskim, w Beskidzie Sądeckim. Jej położenie sprawia, że można tu odpocząć od miejskiego zgiełku i nacieszyć się pięknymi widokami. Dodatkowo, warto wspomnieć, że owa górska perełka od ponad 200 lat rozwija swoją uzdrowiskową tradycję.
W miejscowości funkcjonują liczne sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i obiekty hotelowe. Przyjeżdżają tu osoby korzystające z pobytów leczniczych, ale również turyści szukający spokojnego miejsca na weekend lub dłuższy urlop.
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Krynica-Zdrój [ZDJĘCIA]
Zimą Krynica-Zdrój przyciąga turystów
Zimą uzdrowisko zmienia swoje oblicze. Ośnieżone szczyty Beskidu Sądeckiego, górskie trasy i zimowa aura tworzą warunki do aktywnego wypoczynku. Jedną z największych atrakcji jest oczywiście Jaworzyna Krynicka, gdzie działa popularny ośrodek narciarski. Znajdują się tam trasy o różnym stopniu trudności, dzięki czemu mogą z nich korzystać zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczeni narciarze.
Krynica-Zdrój atrakcje
Krynica-Zdrój, nazywana perłą polskich uzdrowisk, to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych w Beskidzie Sądeckim. Co warto zobaczyć na miejscu? Oto kilka ciekawych propozycji:
- Krynicki deptak
- Pijalnia Główna
- Góra Parkowa
- Wieża widokowa w Słotwinach
- Jaworzyna Krynicka
- Muzeum Nikifora.