To miejsce zimą przeżywa rozkwit. Jest znanym uzdrowiskiem

Uzdrowisko położone w sercu Beskidu Sądeckiego

Krynica-Zdrój, bowiem o tej miejscowości mowa, znajduje się w województwie małopolskim, w Beskidzie Sądeckim. Jej położenie sprawia, że można tu odpocząć od miejskiego zgiełku i nacieszyć się pięknymi widokami. Dodatkowo, warto wspomnieć, że owa górska perełka od ponad 200 lat rozwija swoją uzdrowiskową tradycję.

W miejscowości funkcjonują liczne sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i obiekty hotelowe. Przyjeżdżają tu osoby korzystające z pobytów leczniczych, ale również turyści szukający spokojnego miejsca na weekend lub dłuższy urlop.

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Krynica-Zdrój [ZDJĘCIA]

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Zimą Krynica-Zdrój przyciąga turystów

Zimą uzdrowisko zmienia swoje oblicze. Ośnieżone szczyty Beskidu Sądeckiego, górskie trasy i zimowa aura tworzą warunki do aktywnego wypoczynku. Jedną z największych atrakcji jest oczywiście Jaworzyna Krynicka, gdzie działa popularny ośrodek narciarski. Znajdują się tam trasy o różnym stopniu trudności, dzięki czemu mogą z nich korzystać zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczeni narciarze.

Krynica-Zdrój atrakcje

Krynica-Zdrój, nazywana perłą polskich uzdrowisk, to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych w Beskidzie Sądeckim. Co warto zobaczyć na miejscu? Oto kilka ciekawych propozycji: