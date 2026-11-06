To miejsce zimą przeżywa rozkwit. Jest znanym uzdrowiskiem

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-11-06 22:30

Choć wielu turystów odwiedza je przede wszystkim latem, to właśnie zimą potrafi zachwycić szczególną atmosferą. Malownicze górskie krajobrazy, świeże powietrze, uzdrowiskowy klimat i liczne atrakcje sprawiają, że przyjeżdżają tu zarówno kuracjusze, jak i miłośnicy zimowego wypoczynku. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych uzdrowisk w Polsce.

Uzdrowisko położone w sercu Beskidu Sądeckiego

Krynica-Zdrój, bowiem o tej miejscowości mowa, znajduje się w województwie małopolskim, w Beskidzie Sądeckim. Jej położenie sprawia, że można tu odpocząć od miejskiego zgiełku i nacieszyć się pięknymi widokami. Dodatkowo, warto wspomnieć, że owa górska perełka od ponad 200 lat rozwija swoją uzdrowiskową tradycję.

W miejscowości funkcjonują liczne sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i obiekty hotelowe. Przyjeżdżają tu osoby korzystające z pobytów leczniczych, ale również turyści szukający spokojnego miejsca na weekend lub dłuższy urlop.

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Krynica-Zdrój [ZDJĘCIA]

Drewniana wieża widokowa w Słotwinach na tle jesiennych gór. O atrakcjach Krynicy-Zdroju przeczytasz na Eska Kraków.
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Zimą Krynica-Zdrój przyciąga turystów

Zimą uzdrowisko zmienia swoje oblicze. Ośnieżone szczyty Beskidu Sądeckiego, górskie trasy i zimowa aura tworzą warunki do aktywnego wypoczynku. Jedną z największych atrakcji jest oczywiście Jaworzyna Krynicka, gdzie działa popularny ośrodek narciarski. Znajdują się tam trasy o różnym stopniu trudności, dzięki czemu mogą z nich korzystać zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczeni narciarze. 

Krynica-Zdrój atrakcje

Krynica-Zdrój, nazywana perłą polskich uzdrowisk, to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych w Beskidzie Sądeckim. Co warto zobaczyć na miejscu? Oto kilka ciekawych propozycji:

  • Krynicki deptak 
  • Pijalnia Główna 
  • Góra Parkowa 
  • Wieża widokowa w Słotwinach 
  • Jaworzyna Krynicka 
  • Muzeum Nikifora.
 

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