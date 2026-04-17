Ptaszkowa to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. O jej lokację zabiegała królowa

Ptaszkowa jest wsią położoną w województwie małopolskim, oddaloną 7 kilometrów na południowy zachód od Grybowa, w dolinie przy linii kolejowej Grybów – Nowy Sącz i drodze kołowej z Grybowa przez Kamionkę do Nowego Sącza. Jej niewątpliwym atutem jest rozmieszczenie pośród wzniesień Beskidu Niskiego. Miejscowość jest otoczona urokliwymi wzniesieniami – Rosochatka i Kozieniec od północy, pasmo Postawne – Jaworze od południa, Grupa Trzech Kopców z kulminacją na Chełmie od wschodu. Ptaszkowa w latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1336 roku. Wówczas Jadwiga Łokietkowa, żona króla Polski Władysława I Łokietka, wydała dla niej przywilej lokacyjny. Jednak nie udało się wtedy doprowadzić do jej powstania. Stało się tak w 1359 roku za sprawą króla Kazimierza Wielkiego, który wydał nowy akt lokacyjny. Na jego mocy Ptaszkowa stała się wsią królewską, a jej sołtysem ustanowiono Mikołaja de Mestza.

Najpiękniejszym zabytkiem we wsi jest kościół pw. Wszystkich Świętych, wybudowany w 1555 roku. Znajduje się w nim późnogotycka płaskorzeźb Modlitwa w Ogrójcu, której autorstwo przypisywane jest Witowi Stwoszowi. Świątynia jest jednym z najciekawszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Miejsce to jest ważnym punktem dla turystów, którzy odwiedzają wieś Ptaszkowa.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda Ptaszkowa, jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim [GALERIA]

17