Najdłuższy blok świata. Ma ponad kilometr długości

Karl-Marx-Hof, bo tak nazywa się ten niezwykły budynek, znajduje się w stolicy Austrii, w dzielnicy Döbling. Jego długość wynosi około 1100 metrów, co czyni go jednym z najbardziej imponujących przykładów budownictwa mieszkaniowego na świecie. Dla porównania, wiele osób pokonuje podobny dystans podczas zwykłego spaceru po swojej okolicy. Tutaj cała trasa prowadzi wzdłuż jednego budynku!

Budowę kompleksu rozpoczęto w 1927 roku, a zakończono trzy lata później. Za projekt odpowiadał architekt Karl Ehn, który stworzył obiekt wyróżniający się nie tylko rozmiarami, ale również charakterystyczną architekturą. Monumentalne wejścia, łuki i czerwone elementy elewacji sprawiają, że Karl-Marx-Hof bardziej przypomina reprezentacyjny gmach niż typowy blok mieszkalny.

W środku zaplanowano niemal całe miasto

Największe wrażenie robi jednak nie tylko długość budynku, ale również to, co znajduje się na jego terenie. Karl-Marx-Hof powstał z myślą o zapewnieniu mieszkańcom czegoś więcej niż tylko dachu nad głową. Projektanci chcieli stworzyć przestrzeń, w której można byłoby wygodnie funkcjonować na co dzień, bez konieczności ciągłego przemieszczania się po mieście.

Dlatego w kompleksie znalazły się między innymi pralnie, przedszkola, żłobki, biblioteka, gabinety lekarskie, poradnia stomatologiczna, restauracje oraz sale widowiskowe. Nie zabrakło również terenów zielonych i wewnętrznych dziedzińców, które miały zapewniać mieszkańcom miejsce do odpoczynku. Zdjęcia tego miejsca zamieszczamy poniżej.

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Najdłuższy blok świata

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Kilka tysięcy mieszkańców i ponad tysiąc mieszkań

Karl-Marx-Hof od początku był ogromnym przedsięwzięciem mieszkaniowym. W budynku przygotowano ponad tysiąc lokali, a obecnie ich liczba przekracza 1300. Szacuje się, że może w nim mieszkać nawet około 5 tys. osób.

Warto pamiętać, że kompleks powstał w latach 20. XX wieku, kiedy dostęp do podstawowych udogodnień w mieszkaniach nie był tak oczywisty jak dzisiaj. Lokale wyposażono między innymi w toalety, bieżącą wodę i elektryczność. Jak na tamte czasy było to duże udogodnienie, szczególnie dla rodzin robotniczych.