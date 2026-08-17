To nie Kraków ani Zakopane! AI wskazało 10 ukrytych pereł Małopolski na lato

Małopolska, kraina wyróżniająca się niezwykłym bogactwem przyrodniczym, historycznym i kulturowym, proponuje niezliczone sposoby na wykorzystanie wolnych chwil. Niezależnie od preferencji – czy to majestatyczne górskie szczyty, urokliwe miasteczka, czy dynamiczne metropolie – region ten zapewnia atrakcje odpowiednie dla każdego. Poniżej przedstawiamy dziesięć lokalizacji, wytypowanych przez sztuczną inteligencję, które idealnie odzwierciedlają esencję małopolskiej gościnności i atrakcyjności. Wizualizacje tych topowych małopolskich destynacji na letni relaks można znaleźć w dołączonej do materiału galerii.