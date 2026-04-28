Majówka 2026. Pieniny to najlepsze miejsce na majowy weekend w Małopolsce według AI

Pieniny to najlepsze miejsce na majowy weekend w Małopolsce według sztucznej inteligencji. Pieniński Park Narodowy to skarb, ale jego prawdziwym klejnotem jest spływ tradycyjnymi tratwami flisackimi przez Przełom Dunajca. Latem bywa tu tłoczno, jednak wiosną ta podróż nabiera zupełnie nowego, magicznego wymiaru. Cisza jest przerywana tylko pluskiem wioseł, opowieściami flisaków i szelestem liści. Wokół podróżnych, na stromych zboczach, rozgrywa się prawdziwy festiwal wiosny! Drzewa w pełni się zielenią, tworząc niepowtarzalny, bajkowy krajobraz. Poranne mgły snujące się nad chłodną wodą i ostre, czyste powietrze sprawiają, że każdy może poczuć się jak odkrywca w tajemniczej krainie. To doświadczenie obowiązkowe.

Wiosna w Pieninach to także wymarzony czas na wędrówki. Szlaki nie są jeszcze przepełnione, a widoczność, dzięki przejrzystemu powietrzu, bywa najlepsza w całym roku. Wejście na ikoniczne szczyty – Trzy Korony i Sokolicę – nagradza widokami, które zapierają dech w piersiach. Z góry widać wijącą się w dole wstęgę Dunajca, całą paletę wiosennych kolorów i, przy dobrej pogodzie, szczyty Tatr na horyzoncie. To nie wszystko. Nad Jeziorem Czorsztyńskim królują dwa średniowieczne zamki: gotycka warownia w Niedzicy i malownicze ruiny w Czorsztynie. Wiosną, często spowite mgłą, wyglądają niezwykle tajemniczo i stanowią idealny cel popołudniowej wycieczki, dodając do weekendu nutę historii i legendy.

Sercem regionu i idealną bazą na weekend jest Szczawnica. To urokliwe uzdrowisko przed sezonem letnim celebruje spokojny rytm. Można tu spacerować po zabytkowym Parku Zdrojowym, napić się wód leczniczych i zjeść pysznego, lokalnie wędzonego pstrąga. Dla aktywnych czeka Droga Pienińska – malownicza trasa pieszo-rowerowa prowadząca wzdłuż Dunajca aż na Słowację. Pieniny wiosną to propozycja kompletna: łączą w sobie aktywny wypoczynek, kontakt z dziką naturą w jej najpiękniejszym wydaniu i relaks w uzdrowiskowym klimacie. To idealna odtrutka na miejski zgiełk i najlepszy dowód na to, że prawdziwe podróżnicze perełki nie potrzebują wielkich metropolii w sąsiedztwie.

