To najpiękniejsza nazwa wsi w Polsce. Wygląda jak namalowany obrazek!

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-20 15:14

Są w Polsce miejsca, które zachwycają od pierwszego spojrzenia i takie, które najpierw urzekają swoją nazwą, a dopiero potem odkrywają cały swój urok. Ta niewielka wieś w Małopolsce łączy jedno i drugie. Jej nazwa brzmi miękko, niemal poetycko, a to, co można tam zobaczyć, wygląda jak żywcem wyjęte z obrazu.

Wieś jak z bajki

Zapytaliśmy sztuczną inteligencję o to, która nazwa wsi w Polsce jest według niej najładniejsza. Po chwili zastanowienia AI stwierdziła, że takie miano należy się tylko i wyłącznie wsi Zalipie w woj. małopolskim. Mało kto o tym wie, lecz Zalipie słynie przede wszystkim z jednego - malowanych domów. Warto zauważyć, że no nie jest pojedyncza atrakcja czy jeden odrestaurowany budynek. Tutaj kwiatowe wzory zdobią ściany domów, stodoły, studnie, a nawet budy dla psów. Kolorowe ornamenty pojawiają się wszędzie i tym samym sprawiają, że spacerując po miejscowości można poczuć się jak w bajce. Jeśli jesteście ciekawi, o jakich malunkach mowa sprawdźcie naszą galerię zdjęć poniżej, a wszystko stanie się jasne!

Malowane domy w Zalipiu. Skąd wzięła się tradycja?

Tradycja malowania budynków w Zalipiu ta sięga XIX wieku. Początkowo malunki miały bardzo praktyczny cel - kobiety ozdabiały w ten sposób ściany, by zakryć sadzę i zabrudzenia powstające od pieców. Z czasem proste plamy przekształciły się w coraz bardziej skomplikowane, barwne kompozycje kwiatowe, które dziś są znakiem rozpoznawczym całej wsi.

Tradycja Zalipia jest wciąż żywa, a w malowanych domach ludzie żyją i funkcjonują. To dla mieszkańców przyjemność i hobby, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nie robimy tego w celach zarobkowych, ludzie malowali od dawna i wciąż będą to robić. To typowe dla tego regionu - opowiadała Anna Owca z Domu Malarek w Zalipiu w rozmowie z portalem natemat.pl.

Polska wieś zachwyciła nawet Japończyków

Co ciekawe, kilka lat temu Zalipie znalazło się na liście 30 najpiękniejszych miejsc w Europie stworzonej przez JATA, Japońskie Stowarzyszenie Biur Podróży. To sprawiło, że wieś zaczęli odwiedzać nawet turyści z Japonii, którzy zachwyceni byli krajobrazami, urokiem i oczywiście malunkami na domach w miejscowości. 

