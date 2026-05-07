Łopuszna to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Wychował się w niej ks. Józef Tischner

Łopuszna jest niewielką miejscowością w województwie małopolskim, liczącą, według danych GUS, 1721 mieszkańców. Jest położona na Sądecczyźnie, w powiecie nowotarskim, w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej nad Dunajcem, u podnóża Gorców. W latach 1934-1954 oraz 1973-1976 była siedzibą gminy Łopuszna. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego. Wieś znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Na jej terenie można podziwiać niezwykle piękne obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego takie, jak: dwór Tetmajerów z zespołem budownictwa drewnianego i ogrodem dworskim z około 1790 roku, należący w latach 1821-1884 do Leona Przerwy-Tetmajera, będący obecnie filia Muzeum Tatrzańskiego, czy późnogotycki Kościół Świętej Trójcy i św. Antoniego Opata z otoczeniem.

W Łopusznej wychowywał się ks. Józef Tischner, filozof, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, Kawaler Orderu Orła Białego, kapelan Solidarności, a także starszy brat Mariana, profesora weterynarii, oraz Kazimierza, zootechnika. Ks. Józef Tischner uczęszczał do szkoły powszechnej w Łopusznej i tutaj właśnie odprawił mszę prymicyjną. W późniejszych latach często powracał do miejscowości, gdzie po śmierci został pochowany. W centrum wsi wznosi się „Tischnerówka”, budynek będący izbą pamięci kapłana.

W Łopusznej urodził się również ks. Kazimierz Bukowski, pisarz i teolog. Natomiast w dworze Tetmajerów w latach 30. XX wieku gościł poeta romantyczny Seweryn Goszczyński, a w latach 40. XX wieku Jan Kanty Andrusikiewicz, przywódca powstania chochołowskiego. W majątku Tetmajerów bywali również młodopolski poeta Kazimierz Przerwa-Tetmajer i jego przyrodni brat Włodzimierz Tetmajer, malarz i grafik.

