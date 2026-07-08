To najpiękniejsza wieś w Małopolsce według AI. Zachwyca turystów z całej Polski! [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-07-08 14:16

Małopolska jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów regionów w naszym kraju. Na mapie województwa znajduje się mnóstwo niezwykle urokliwych małych miejscowości, które zachwycają zarówno wczasowiczów, jak i pasjonatów historii. Zapytaliśmy AI, jaka jest najpiękniejsza małopolska wieś. Sztuczna inteligencja wybrała Zalipie, niewielką wieś oddaloną o niespełna 35 kilometrów od Tarnowa, słynącą z unikatowych malowanych domów. AI wskazała również najciekawsze z nich. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Tego dowiecie się z naszego materiału i dołączonej galerii.

Zalipie jest najpiękniejszą wsią w Małopolsce. Takiego wyboru dokonała AI

Zalipie jest najpiękniejszą wsią w Małopolsce według AI. Znajduje się w powiecie dąbrowskim, w gminie Olesno. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, miejscowość zamieszkuje 666, z czego 49,2 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 50,8 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 Zalipie należało administracyjnie do województwa tarnowskiego.

Zalipie zyskało sławię dzięki zwyczajowi malowania chat. Wiejskie izby są ozdabianie kwiecistymi malunkami niezmiennie od końca XIX wieku. Wówczas to mieszkanki wsi zaczęły dekorować wnętrza chałup kwiatami, które wykonywały z bibuły, a także wycinankami i słomianymi pająkami wiszącymi u powały oraz malowanymi na ścianach kwiatami. Malowano również ściany zewnętrzne budynków, studnie czy płoty. Obecnie w miejscowości można podziwiać blisko dwadzieścia malowanych domów.

Prace artystek z Zalipia można zobaczyć m.in. w Zagrodzie Felicji Curyłowej, będącej filią Muzeum Ziemi Tarnowskiej, a także jednym z najciekawszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, czy w Gminnym Ośrodku Kultury „Dom Malarek”. Ponadto we wsi, z inicjatywy Muzeum Ziemi Tarnowskiej, corocznie, w weekend po Bożym Ciele, organizowany jest konkurs „Malowana Chata”. Jego celem jest utrzymanie oraz rozwój tradycji ozdabiania miejscowych domów i budynków gospodarczych, charakterystycznymi motywami kwiatowymi.

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Najpiękniejsze domy w Zalipiu według AI

Zagroda Felicji Curyłowej nr 135

  • najsłynniejszy dom w całej wsi – obecnie muzeum;
  • malowane nie tylko ściany, ale też meble, piece, naczynia, nawet ściereczki;
  • przepiękne wzory tworzone przez Felicję przez kilkadziesiąt lat;
  • to obowiązkowy punkt wycieczki – idealny początek zwiedzania.

Dom rodziny Kwiatkowskich nr 102

  • przykład domu, gdzie tradycje malarskie przekazywane są z pokolenia na pokolenie;
  • kolorowe kwiaty na fasadzie, bramie i ogrodzeniu;
  • często udostępniany do zwiedzania.

Dom pani Danuty Klimczyk nr 118

  • malarka ludowa, która kontynuuje zalipiańskie tradycje;
  • jej dom wygląda jak bajkowa chatka – ściany, okiennice, drzwi i płot całe w kwiatach;
  • również prowadzi warsztaty i pokazuje wnętrza turystom.

Dom pani Anny Kozioł nr 91

  • jeden z najczęściej fotografowanych domów w Zalipiu;
  • cała posesja jest kolorowa: dom, studnia, ogrodzenie, nawet kompostownik jest malowany;
  • pani Anna czasem oprowadza gości i opowiada o swojej pasji.

Dom Malarek nr 128A

  • nie tyle dom mieszkalny, co centrum kulturalne i galeria sztuki ludowej;
  • w środku znajdują się dzieła lokalnych artystek, sklepik z pamiątkami i sale warsztatowe;
  • elewacja też jest przepięknie pomalowana.

Dom z malowanym piecem i kapliczką przy bocznej drodze na zachód od Domu Malarek

  • niektóre z domów w bocznych uliczkach skrywają prawdziwe skarby – np. piec kaflowy pomalowany w środku w kwiaty albo mini kapliczki pokryte ornamentami;
  • warto zejść z głównej drogi i pospacerować.
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