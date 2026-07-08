Radni Miasta Krakowa rozważą propozycję wydłużenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu, który obecnie obowiązuje od północy do 5:30. Proponowana zmiana zakłada ograniczenie sprzedaży od godziny 22:00 do 6:00.

Dotychczasowe ograniczenia, wprowadzone w lipcu 2023 roku, przyniosły znaczący spadek liczby interwencji policji i straży miejskiej związanych z alkoholem, o blisko 70% w porównaniu do okresu sprzed ich wprowadzenia.

Propozycja wydłużenia zakazu ma pozytywną opinię prezydenta Krakowa i cieszy się poparciem większości mieszkańców; ankieta wykazała, że 80% badanych opowiada się za zakazem sprzedaży alkoholu od 22:00 do 6:00.

Mimo spadku wartości detalicznej sprzedaży alkoholu, dochody Gminy Miejskiej Kraków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wzrosły, a środki te są przeznaczane na programy profilaktyki.

Alkohol tylko do 22. Chcą wydłużenia nocnej prohibicji w Krakowie

Nocna prohibicja w ostrzejszej odsłonie może stać się faktem. Proponowana zmiana dotyczy uchwały Rady Miasta Krakowa z 17 maja 2023 roku, która wprowadziła obecne ograniczenia. Projekt, jak informuje Urząd Miasta Krakowa, uwzględnia postulaty zgłaszane przez Burmistrza Nocnego oraz Komisję Zrównoważonej Gospodarki Nocy, którzy od dawna domagali się rozszerzenia godzin obowiązywania zakazu.

Od momentu wprowadzenia obecnej uchwały o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, władze miasta, funkcjonariusze policji i straży miejskiej odnotowują spektakularne rezultaty. Nastąpił bardzo znaczący spadek interwencji policji w godzinach obowiązywania zakazu. Jak podają miejskie statystyki, w lipcu 2025 roku liczba interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu spadła o niemal 70 procent w porównaniu do lipca 2022 roku, czyli okresu sprzed wprowadzenia ograniczeń.

Mieszkańcy Krakowa chcą dłuższego zakazu sprzedaży alkoholu

Kluczowym elementem w procesie decyzyjnym są opinie mieszkańców Krakowa. W okresie od 1 do 30 września 2025 roku, Wydział Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego UMK przeprowadził badanie, które miało na celu analizę poglądów mieszkańców na temat obowiązującego zakazu. Wyniki ankiety są jednoznaczne: zdecydowana większość respondentów (ponad 80 procent) była świadoma obowiązującego zakazu sprzedaży alkoholu między północą a 5:30 rano.

Ocena dotychczasowego zakazu jest bardzo pozytywna: prawie 84 procent ankietowanych popiera jego obowiązywanie, z czego największą grupę stanowią osoby zdecydowanie popierające regulację. Co najważniejsze, w opinii mieszkańców zakaz miał pozytywny wpływ na bezpieczeństwo w Krakowie i porządek publiczny. Około 80 procent ankietowanych uważa, że przyczynił się on do poprawy sytuacji, zapewniając spokojniejszą atmosferę w godzinach nocnych. Idąc o krok dalej, prawie 80 procent osób, które wzięły udział w badaniu, opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu nocnej sprzedaży alkoholu od godziny 22:00 do 6:00. Potwierdzają to również wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w czerwcu 2026 roku, gdzie 62 procent z 949 zgłoszonych opinii poparło proponowane rozwiązanie.

Dochody Krakowa z korkowego

Wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w sklepach wpłynęło na wartość sprzedaży napojów alkoholowych, a w konsekwencji na dochody Krakowa z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, proponowana zmiana może ograniczyć wpływy z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców.

Jednak analiza danych pokazuje zaskakujący trend. W 2024 roku odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej alkoholu o 3,6 procent w stosunku do roku poprzedniego. W 2025 roku spadek ten wyniósł 5,49 procent. Jednocześnie, w tym samym okresie, wzrosła wartość sprzedaży gastronomicznej (do spożycia w miejscu sprzedaży) – o 7,93 procent w 2024 roku i o 13,19 procent w 2025 roku. Przy uwzględnieniu sprzedaży kateringowej, łączna wartość sprzedaży alkoholu w Krakowie wzrosła o 0,54 procent w 2024 roku i o 1,74 procent w 2025 roku. Co więcej, łączne dochody Krakowa z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przeznaczane na programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wzrosły o 6,94 procent w 2024 roku (w stosunku do 2023) oraz o 1,71 procent w 2025 roku (w stosunku do 2024). Oznacza to, że pomimo spadku sprzedaży detalicznej, ogólne wpływy do miejskiej kasy rosną, co jest kluczowe dla finansowania ważnych społecznie programów.

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