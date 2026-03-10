Tabaszowa to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. W tamtejszej parafii odbywa się słynny odpust

Tabaszowa jest jedną z najbardziej malowniczych wsi w województwie małopolskim. Znajduje się w powiecie nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna, w zakolu Jeziora Rożnowskiego. Miejscowość jest znana z niezwykle urokliwych krajobrazów. Ma status agroturystyczny i turystyczny. Jest też mocno związana z działalnością rekreacyjną i sportową, wynikającą z dostępu do Jeziora Rożnowskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, we wsi Tabaszowa mieszkają 273 osoby, z czego 49,1 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 50,9 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Najważniejszym zabytkiem w Tabaszowej jest kościół parafialny pw. św. Mikołaja z połowy XVIII wieku, będący jednym z najpiękniejszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Świątynia została wzniesiona w 1753 roku w Tęgoborzy. Z czasów jej powstania pochodzi ołtarz główny, w którym znajduje się obraz Marki Bożej z Dzieciątkiem z XVIII wieku obraz św. Mikołaja, biskupa, patrona kościoła. XVIII-wieczne są również dwa ołtarze boczne: ku czci Serca Pana Jezusa i św. Antoniego – po prawej oraz Chrystusa Frasobliwego i Matki Bożej Różańcowej – po lewej ręce. Uroczystości odpustowe w Tabaszowej odbywają się 6 grudnia.

