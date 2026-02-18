Bielanka to dawna wieś łemkowska w Małopolsce. Kiedyś była własnością prałata

Bielanka jest jedną z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Znajduje się w powiecie gorlickim, w gminie Gorlice. Ta malownicza miejscowość graniczy od północy z Szymbarkiem, od południowego wschodu z Leszczynami, a od południowego zachodu z Łosiem. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, w Bielance mieszkają 172 osoby, z czego 49,4 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 50,6 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Bielance pochodzą z początku XIV wieku. Wówczas rycerz Paweł Gładysz i jego syn Jan byli właścicielami terenów gorlickich. W październiku 1359 roku król Kazimierz Wielki przekazał w Sączu Janowi, za zasługi rycerskie, tereny po obu stronach rzeki Zdyni Wielkiej i Zdyni Małej, a także cały las po obu brzegach rzeki Ropy, aby tam mógł tam zakładać wsie na prawie magdeburskim. W XV wieku Bielankę założył potomek wspomnianych rycerzy – Jan Gładysz herbu gryf. Lokacja została przeprowadzona na prawie wołoskim u stóp Miejskiej Góry, Bartniej Góry oraz północno-zachodnich ramion Magury Małastowskiej. Wieś należała do Gładyszów do XVII wieku, później przejęli ją Strońscy, później Siedleccy i Bronikowscy.

W drugiej połowie XVIII wieku, po przemarszach konfederatów barskich pod dowództwem Kazimierza Pułaskiego i wkroczeniu do Rzeczypospolitej wojsk zaborców, w 1773 roku w Bielance wybudowano cerkiew greckokatolicką Opieki Bogurodzicy (obecnie cerkiew Opieki Matki Bożej). Świątynia została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego i jest częścią Szlaku Architektury Dawnej w Małopolsce. Pod koniec XVIII wieku Bielankę nabył ksiądz Jan Bochniewicz, prałat gnieźnieński. W 1808 roku przekazał on klucz szymbarski na własność swym siostrom i siostrzeńcom.

Warto odnotować, że w 2012 roku w Bielance rozpoczęto budowę nowej murowanej cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Opieki Matki Bożej i Poczajowskiej Ikony Matki Bożej. Świątynia została oddana do użytku w 2014 roku.

