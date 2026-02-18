Wielki Post – zasady i pytania, które wracają co roku: czy można jeść mięso, słodycze, tańczyć i chodzić na imprezy?

Kiedy Wielki Post w 2026 roku?

Okres Wielkiego Postu jest czasem ruchomym, zależnym od daty Wielkanocy. W 2026 roku Wielki Post rozpocznie się w Środę Popielcową, 18 lutego, a zakończy się w Wielki Czwartek, 2 kwietnia, przed wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Czas ten symbolizuje 40 dni, które Jezus spędził na pustyni na modlitwie i poście.

Post ścisły a wstrzemięźliwość od mięsa – co mówią przepisy?

Kluczowe jest rozróżnienie dwóch pojęć, które często bywają mylone. Kościół katolicki jasno określa zasady dotyczące jedzenia w tym okresie.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. To zakaz spożywania mięsa (z wyjątkiem ryb, jaj, nabiału). Obowiązuje on wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14. rok życia. Przepis ten dotyczy Środy Popielcowej oraz wszystkich piątków Wielkiego Postu.

To zakaz spożywania mięsa (z wyjątkiem ryb, jaj, nabiału). Obowiązuje on wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14. rok życia. Przepis ten dotyczy Środy Popielcowej oraz wszystkich piątków Wielkiego Postu. Post ścisły. To połączenie wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych z postem ilościowym. Oznacza to, że w ciągu dnia można spożyć tylko jeden posiłek do syta oraz dwa lekkie posiłki. Post ścisły obowiązuje wiernych między 18. a 60. rokiem życia tylko w dwa dni w całym roku: w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek.

Podsumowując, w każdy piątek Wielkiego Postu nie jemy mięsa. Z kolei w Środę Popielcową i Wielki Piątek dodatkowo ograniczamy liczbę posiłków.

Słodycze, imprezy i taniec – czy to grzech?

Kwestie takie jak rezygnacja ze słodyczy, alkoholu, oglądania telewizji czy korzystania z mediów społecznościowych nie są nakazane przez prawo kościelne. Są to indywidualne i dobrowolne postanowienia wielkopostne. Ich celem jest ćwiczenie silnej woli, praca nad sobą i pogłębienie życia duchowego poprzez ofiarowanie Bogu drobnych wyrzeczeń.

Inaczej wygląda sprawa z hucznymi zabawami. IV przykazanie kościelne nakazuje: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Oznacza to, że katolicy są wezwani do rezygnacji z udziału w głośnych imprezach, dyskotekach czy weselach przez cały okres Wielkiego Postu. Nie chodzi o formalny grzech, ale o zachowanie pokutnego charakteru tego czasu, który powinien być przeżywany w wyciszeniu i refleksji, a nie na radosnym świętowaniu.

Wielki Post to zatem nie tylko lista zakazów, ale przede wszystkim zaproszenie do wewnętrznej przemiany poprzez trzy filary: modlitwę, post i jałmużnę.

