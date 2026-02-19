Jodłownik to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Kiedyś należała do zakonu

Jodłownik to jedna z najbardziej urokliwych wsi w województwie małopolskim. Znajduje się w powiecie limanowskim, w gminie Jodłownik. Miejscowość jest położona na pograniczu Beskidu Wyspowego i Pogórza Wielickiego, w sąsiedztwie Szczyrzyca. Przez wieś przepływa rzeka Tarnawa. Jodłownik, jak wynika z danych Narodowego Spisu Ludności z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, zamieszkuje 1130 osób, z czego 49,4 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 50,6 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego. Warto odnotować, że na jej terenie działało prężnie państwowe gospodarstwo rolne – Zakład Rolny Jodłownik. W 1993 roku zostało przekształcone w Ośrodek Hodowli Zarodowej Jodłownik, który wchodził w skład Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Straszęcin.

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIV wieku, a najstarsza z 1361 roku. Według niej właścicielem wsi był wówczas rycerz Mikołaj z rodu Ratołdów, odnotowany również jako Zauescius (Zawisza) z Jodłownika. Nazwa wsi wzięła się najprawdopodobniej od lasów jodłowych, które ongiś porastały okoliczne góry i wzniesienia. W 1531 roku Jodłownik, będący przez lata własnością Lubomirskich, został zakupiony przez Niewiarowskich herbu Półkozic z Niewiarowa. W 1585 roku Przecław Niewiarowski ufundował drewniany kościół. Dekadę później zmarł, a jego majątek, zgodnie z pozostawionym przezeń testamentem, przeszedł w ręce zakonu Dominikanów z Krakowa, którzy zarządzali nim do 1784 roku, kiedy konfiskaty dóbr zakonnych dokonał rząd austriacki. Natomiast w XIX wieku wieś ponownie stała się własnością zakonu, tym razem Cystersów z pobliskiego Szczyrzyca, którzy wyremontowali kościół, założyli nekropolię, a także zbudowali most na rzece.

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny. To najcenniejszy zabytek w Jodłowniku

Największą atrakcją turystyczną w Jodłowniku jest zabytkowy Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1585 roku. Świątynia pełniła pierwotnie funkcję kościoła parafialnego, a obecnie kościoła pomocniczego parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Kościół jest jednym z najpiękniejszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda wieś Jodłownik w Małopolsce [GALERIA]

16