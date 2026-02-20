Pałac w Osieku. Gościli w nim prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Józef Piłsudski

Historia pałacu w Osieku sięga XVII wieku, a pierwsze wzmianki o budynku, będącym wówczas dworem obronnym, pochodzą z 1653 roku. W 1784 właścicielem majątku został Karol Wacław Larish, który przekształcił go w klasycystyczny pałac. Jednak swój obecny kształt zawdzięcza on Karolowi Józefowi Larischowi, synowi barona, który prawdopodobnie w 1835 roku doprowadził do jego przekształcenia w pałac w stylu mauretańskim według projektu Franciszka Marii Lanciego.

Po upływie połowy wieku, w 1885 roku, posiadłość nabył Oskar von Rudziński. Po jego śmierci przeszła ona na własność jego synów, którzy zarządzali nią w latach 1919-1940. W tamtym okresie w pałacu w Osieku odbywały się liczne bale i spotkania, na których bywali przedstawiciele polskiej elity. Przyjeżdżali tam m.in. prezydent Ignacy Mościcki, generał Józef Haller, marszałek Józef Piłsudski i kardynał Adam Stefan Sapieha czy akwarelista Julian Fałat.

W czasie II wojny światowej majątek zajęły wojska niemieckie. W 1945 roku właścicielem pałacu stało się państwo. W 1972 roku pałac został wpisany do rejestru zbytków wraz z tworzącymi zespół płacowy oficynami: kasztel, ogrody, dom sędziego oraz park. Rodzina Rudzińskich odzyskała swoje włości dopiero w 2009 roku, a w 2011 roku odsprzedała go biznesmenowi Ryszardowi Szajterowi.

