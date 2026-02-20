Szalowa to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Jej ozdobą jest drewniany dwór szlachecki

Szalowa jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie gorlickim, w gminie Łużna, w dolinie Szalówki u stóp Maślanej Góry. Mieszka w niej, jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, 2112 osób z czego 47,8 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 52,2 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego. Pierwsza wzmianka o Szalowej pochodzi z 1346 roku. Jednak jako osada była lokowana najprawdopodobniej jeszcze w XIII wieku.

Największą atrakcją turystyczną w Szalowej jest drewniany dwór szlachecki z pierwszej połowy XVIII wieku. Budynek powstał prawdopodobnie z inicjatywy podczaszego krakowskiego Kazimierza Jordana. Jego rodzina stała się właścicielami wsi w XVI wieku i początkowo zamieszkiwała niewielki dworek położony na pograniczu z Polną. Jednak po pożarze przenieśli się do Szalowej. Pod koniec XVIII wieku majątek Jordanów przeszedł na własność Skrzyńskich, a następnie ich spadkobierców. Przed 1890 rokiem nabyła go Salomea Nowakowska, a później Sydonia Rylska, żona Emila Ścibora-Rylskiego. W latach 20. XX wieku dobra odziedziczył jej syn Marian Ścibor-Rylski, który stopniowo go parcelował, a resztówkę otrzymała jego żona Rozalia. W latach 80. oddała dwór ojcu obecnej właścicielki w zamian za dożywotnią rentę.

