Złockie to jedna z najpopularniejszych wsi w Małopolsce. Słynie z wyjątkowego uzdrowiska

Złockie jest jedną z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona s powiecie nowosądeckim, w gminie Muszyna, w bogatym w nadzwyczajne krajobrazy Beskidzie Sądeckim, u stóp południowych stoków Jaworzyny Krynickiej. Zachodnią stroną miejscowości płynie potok Szczawnik, wpadający do Popradu poniżej ujścia rzeki Muszynki, a wschodnią Złocki Potok. Mieszka w niej, jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, 918 osób, z czego 52,4 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 47,6 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 wieś należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z drugiej połowy XVI wieku. Złockie zostało założone w czasie kolonizacji wołoskiej w 1580 roku przez Iwana Makowicę na podstawie przywileju lokacyjnego wydanego przez Piotra Myszkowskiego. Już w czasach PRL-u Złockie zostało uznane przez ówczesne władze za miejscowość posiadającą odpowiednie warunki do prowadzenia leczenia uzdrowiskowego. Spowodowało to, że w latach 1974-2005 były prowadzone tam zakłady lecznictwa. W 2022 roku sołectwo otrzymało status uzdrowiska – „Uzdrowisko Złockie”.

Cerkiew św. Dymitra. To najciekawszy zabytek we wsi Złockie

Najpiękniejszym zabytkiem we wsi Złockie jest dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka św. Dymitra (również św. Demetriusza, Rycerza i Męczennika). Świątynia została zbudowana w latach 1867-1872. Od 1951 roku pełni funkcję kościoła parafialnego Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jest jednym z najciekawszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Tak wygląda wieś Złockie w Małopolsce [GALERIA]

