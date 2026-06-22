Kard. Grzegorz Ryś mianował Lucjana Tabakę nowym ekonomem archidiecezji krakowskiej.

Po raz pierwszy ekonomem będzie osoba świecka.

Lucjan Tabaka posiada bogate doświadczenie zawodowe, m.in. jako wojewoda nowosądecki i kanclerz Politechniki Krakowskiej.

Wspierać go będzie ks. Rafał Buzała, mianowany nowym wiceekonomem archidiecezji krakowskiej.

Niespodziewana nominacja. Lucjan Tabaka nowym ekonomem archidiecezji krakowskiej

Lucjan Tabaka, powołany na stanowisko ekonoma archidiecezji krakowskiej to postać z niezwykle bogatym doświadczeniem zawodowym. Urodzony w 1948 roku, ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a jego kariera obejmuje stanowiska w Państwowej Inspekcji Radiowej, Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu, czy Zespole Szkół Zawodowych PKP. Był również wojewodą nowosądeckim w latach 1998-1999, a także doradcą wojewody małopolskiego i kanclerzem Politechniki Krakowskiej. Od 2015 roku pełni funkcję prezesa zarządu AKOPOL DEVELOPMENT sp. z o.o. „Interdyscyplinarne doświadczenie i wiedza, jaką nabyłem, na pewno pomogą w tej nowej roli i rozwiązywaniu ewentualnych problemów” – powiedział Lucjan Tabaka, cytowany przez biuro prasowe archidiecezji krakowskiej.

Lucjan Tabaka będzie pierwszą osobą świecką na stanowisku ekonoma archidiecezji krakowskiej.

Wielka rewolucja w Kościele w Krakowie: kto wesprze Lucjana Tabakę i Kardynała Rysia?

Wsparciem dla Lucjana Tabaki będzie nowy wiceekonom, ksiądz Rafał Buzała, którego również mianował kardynał Grzegorz Ryś. Ksiądz Buzała, dotychczas dyrektor i kapelan Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Hanny Chrzanowskiej oraz Domu Pomocy Społecznej Caritas w Zatorze, a także sekretarz Caritas Archidiecezji Krakowskiej, wnosi do zespołu doświadczenie duszpasterskie i organizacyjne. „Nie ukrywam, że nominacja jest dla mnie sporym zaskoczeniem. Z jednej strony to dla mnie nobilitacja, ale i duże wyzwanie, aby być adekwatną odpowiedzią na potrzeby Księdza Kardynała i prezbiterium Archidiecezji Krakowskiej” – komentuje ks. Rafał Buzała.

Sonda Czy masz zaufanie do Kościoła katolickiego? Tak Nie Trudno powiedzieć