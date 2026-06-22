To on będzie rządził finansami archidiecezji. Niespodziewany ruch kardynała Rysia

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-22 22:06

Po raz pierwszy w historii archidiecezji krakowskiej funkcję ekonoma obejmie osoba świecka. To prawdziwa rewolucja w zarządzaniu finansami Kościoła w Krakowie. Wybór padł na Lucjana Tabakę, menedżera z ponad 60-letnim stażem pracy w administracji publicznej i sektorze prywatnym.

Ksiądz Rafał Buzała i Lucjan Tabaka, nowy ekonom Archidiecezji Krakowskiej, pozują z dokumentami nominacyjnymi. Decyzja kardynała Rysia o powołaniu świeckiej osoby na to stanowisko jest rewolucją w zarządzaniu finansami Kościoła, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Archidiecezja Krakowska/ Materiały prasowe Ks. Rafał Buzała i Lucjan Tabaka
  • Kard. Grzegorz Ryś mianował Lucjana Tabakę nowym ekonomem archidiecezji krakowskiej.
  • Po raz pierwszy ekonomem będzie osoba świecka.
  • Lucjan Tabaka posiada bogate doświadczenie zawodowe, m.in. jako wojewoda nowosądecki i kanclerz Politechniki Krakowskiej.
  • Wspierać go będzie ks. Rafał Buzała, mianowany nowym wiceekonomem archidiecezji krakowskiej.

Niespodziewana nominacja. Lucjan Tabaka nowym ekonomem archidiecezji krakowskiej

Lucjan Tabaka, powołany na stanowisko ekonoma archidiecezji krakowskiej to postać z niezwykle bogatym doświadczeniem zawodowym. Urodzony w 1948 roku, ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a jego kariera obejmuje stanowiska w Państwowej Inspekcji Radiowej, Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu, czy Zespole Szkół Zawodowych PKP. Był również wojewodą nowosądeckim w latach 1998-1999, a także doradcą wojewody małopolskiego i kanclerzem Politechniki Krakowskiej. Od 2015 roku pełni funkcję prezesa zarządu AKOPOL DEVELOPMENT sp. z o.o. „Interdyscyplinarne doświadczenie i wiedza, jaką nabyłem, na pewno pomogą w tej nowej roli i rozwiązywaniu ewentualnych problemów” – powiedział Lucjan Tabaka, cytowany przez biuro prasowe archidiecezji krakowskiej.

Lucjan Tabaka będzie pierwszą osobą świecką na stanowisku ekonoma archidiecezji krakowskiej.

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Wsparciem dla Lucjana Tabaki będzie nowy wiceekonom, ksiądz Rafał Buzała, którego również mianował kardynał Grzegorz Ryś. Ksiądz Buzała, dotychczas dyrektor i kapelan Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Hanny Chrzanowskiej oraz Domu Pomocy Społecznej Caritas w Zatorze, a także sekretarz Caritas Archidiecezji Krakowskiej, wnosi do zespołu doświadczenie duszpasterskie i organizacyjne. „Nie ukrywam, że nominacja jest dla mnie sporym zaskoczeniem. Z jednej strony to dla mnie nobilitacja, ale i duże wyzwanie, aby być adekwatną odpowiedzią na potrzeby Księdza Kardynała i prezbiterium Archidiecezji Krakowskiej” – komentuje ks. Rafał Buzała.

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