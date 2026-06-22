- Kard. Grzegorz Ryś mianował Lucjana Tabakę nowym ekonomem archidiecezji krakowskiej.
- Po raz pierwszy ekonomem będzie osoba świecka.
- Lucjan Tabaka posiada bogate doświadczenie zawodowe, m.in. jako wojewoda nowosądecki i kanclerz Politechniki Krakowskiej.
- Wspierać go będzie ks. Rafał Buzała, mianowany nowym wiceekonomem archidiecezji krakowskiej.
Niespodziewana nominacja. Lucjan Tabaka nowym ekonomem archidiecezji krakowskiej
Lucjan Tabaka, powołany na stanowisko ekonoma archidiecezji krakowskiej to postać z niezwykle bogatym doświadczeniem zawodowym. Urodzony w 1948 roku, ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a jego kariera obejmuje stanowiska w Państwowej Inspekcji Radiowej, Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu, czy Zespole Szkół Zawodowych PKP. Był również wojewodą nowosądeckim w latach 1998-1999, a także doradcą wojewody małopolskiego i kanclerzem Politechniki Krakowskiej. Od 2015 roku pełni funkcję prezesa zarządu AKOPOL DEVELOPMENT sp. z o.o. „Interdyscyplinarne doświadczenie i wiedza, jaką nabyłem, na pewno pomogą w tej nowej roli i rozwiązywaniu ewentualnych problemów” – powiedział Lucjan Tabaka, cytowany przez biuro prasowe archidiecezji krakowskiej.
Lucjan Tabaka będzie pierwszą osobą świecką na stanowisku ekonoma archidiecezji krakowskiej.
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Wsparciem dla Lucjana Tabaki będzie nowy wiceekonom, ksiądz Rafał Buzała, którego również mianował kardynał Grzegorz Ryś. Ksiądz Buzała, dotychczas dyrektor i kapelan Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Hanny Chrzanowskiej oraz Domu Pomocy Społecznej Caritas w Zatorze, a także sekretarz Caritas Archidiecezji Krakowskiej, wnosi do zespołu doświadczenie duszpasterskie i organizacyjne. „Nie ukrywam, że nominacja jest dla mnie sporym zaskoczeniem. Z jednej strony to dla mnie nobilitacja, ale i duże wyzwanie, aby być adekwatną odpowiedzią na potrzeby Księdza Kardynała i prezbiterium Archidiecezji Krakowskiej” – komentuje ks. Rafał Buzała.