Nowy Sącz. Tragiczny finał policyjnej interwencji. 41-latek nie przeżył postrzału

Strzelanina na Lwowskiej. Interwencja policji w Nowym Sączu

Do dramatycznego incydentu doszło w niedzielę, 11 października, krótko przed godziną 11 przy ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że w okolicy przystanku autobusowego, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Naściszowską, znajdował się mężczyzna z nożem w ręku. Zaniepokojeni sytuacją świadkowie wezwali policję.

Na miejsce przybyli policjanci, którzy rozpoczęli interwencję wobec mężczyzny. Z dostępnych informacji wynika, że 41-letni mieszkaniec Nowego Sącza nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy. W trakcie interwencji mundurowi wykorzystali broń służbową, oddając strzały.

Według relacji świadków mężczyzna uzbrojony w nóż próbował zaatakować policjantów, którzy w reakcji na zagrożenie użyli broni palnej. Pojawiają się również doniesienia o możliwym zranieniu jednego z funkcjonariuszy. Dokładne okoliczności interwencji nie zostały jednak dotąd oficjalnie potwierdzone.

Podczas zdarzenia 41-letni mężczyzna został postrzelony. Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy udzielili mu pomocy. Poszkodowany trafił do szpitala, ale mimo przeprowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować.

Blokada ulicy Lwowskiej i problemy komunikacyjne

Po zdarzeniu policjanci zabezpieczyli miejsce interwencji. Ulica Lwowska została wyłączona z ruchu na odcinku pomiędzy ulicami Sikorskiego i Naściszowską. Kierowcy są kierowani na objazdy.

Problemy z przejazdem dotyczą także komunikacji miejskiej. Autobusy MPK Nowy Sącz kursują zmienionymi trasami, omijając zamknięty odcinek ulicy Lwowskiej.

Na miejscu wciąż prowadzone są policyjne czynności mające wyjaśnić przebieg tragedii. Funkcjonariusze ustalają szczegółowe okoliczności interwencji oraz powody użycia broni palnej.