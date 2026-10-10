59-latka w amoku staranowała radiowóz. Uciekała przez kilkadziesiąt kilometrów

Dramatyczne sceny na Podhalu. Kobieta niszczyła wszystko na swojej drodze

Do pierwszego zdarzenia doszło w sobotni poranek na stacji paliw w Nowym Targu. Kobieta uszkodziła kilka zaparkowanych aut, motocykl oraz elewację budynku, wjeżdżając swoim samochodem w drzwi wejściowe. Następnie oddaliła się w kierunku Białki Tatrzańskiej.

Na kolejnej stacji benzynowej, w Białce Tatrzańskiej, 59-latka uszkodziła następne cztery pojazdy oraz wejście do budynku. Kiedy jeden z mężczyzn próbował zwrócić jej uwagę na zachowanie, kobieta uderzyła także w jego samochód. Poszkodowany odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala.

Ucieczka przez Podhale zakończona zderzeniem z policją

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- Policjanci z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego skoordynowali działania, organizując blokady. Do poszukiwań przygotowano także policyjny śmigłowiec, jednak ostatecznie wystarczyły patrole naziemne – powiedziała podinsp. Katarzyna Cisło.

Około godz. 11.10 policjanci zauważyli poszukiwany pojazd i ruszyli za nim w pościg. Podczas ucieczki kobieta uderzyła w radiowóz, a następnie jej samochód zatrzymał się na płocie. Pościg zakończył się w Podczerwonem w pobliżu Czarnego Dunajca, około 36 kilometrów od stacji paliw w Białce Tatrzańskiej. Funkcjonariusze zatrzymali 59-latkę.

Kobieta zostanie przebadana, po czym policjanci przeprowadzą z nią kolejne czynności. Funkcjonariusze ustalają szczegółowy przebieg zdarzeń, szacują wyrządzone straty oraz sprawdzają stan zdrowia rannego mężczyzny.