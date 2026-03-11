Akcja poszukiwawcza 22-letniego mieszkańca Mszany Górnej dobiegła końca.

Zwłoki zaginionego odkryto na terenie kompleksu leśnego w powiecie nowotarskim.

Decyzją prokuratora ciało zabezpieczono do sekcji, a wstępne ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich.

Koniec poszukiwań 22-latka z Mszany Górnej. Znaleziono ciało

Sprawdził się najgorszy możliwy scenariusz w sprawie zaginionego mieszkańca Mszany Górnej. Nadzieje na odnalezienie 22-latka całego i zdrowego prysły, gdy w powiecie nowotarskim, na zalesionym terenie, odkryto zwłoki. Służby zidentyfikowały je jako ciało poszukiwanego młodego mężczyzny. Wcześniej, przez kilkadziesiąt godzin, w poszukiwania zaangażowano znaczne siły, a wizerunek 22-latka masowo udostępniano w sieci. Ostatecznie finał okazał się dramatyczny.

Przez długi czas na miejscu znalezienia zwłok pracowali śledczy. Ich zadaniem pod nadzorem prokuratury było zebranie materiału dowodowego i wyjaśnienie dokładnych okoliczności zgonu.

Ustalenia śledczych po odnalezieniu zwłok w powiecie nowotarskim

Na miejscu makabrycznego odkrycia przez wiele godzin pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wspierana przez technika kryminalistyki. Zabezpieczano ślady i dokonywano oględzin. Najważniejszym pytaniem, na które musieli odpowiedzieć śledczy pracujący pod kierunkiem prokuratora, było to, czy w śmierć 22-latka były zamieszane inne osoby.

„Wstępnie wykluczono udział osób trzecich”

– poinformowała policja w oficjalnym komunikacie. Zgodnie z decyzją nadzorującego śledztwo prokuratora, zwłoki młodego mężczyzny z Mszany Górnej zostały zabezpieczone. Zostanie przeprowadzona sekcja, która ma dać ostateczną odpowiedź na pytanie o przyczyny zgonu.

Ważne numery telefonów w sytuacji kryzysu psychicznego

Jeśli doświadczasz trudności, zmagasz się z kryzysem psychicznym lub masz myśli o odebraniu sobie życia, nie wahaj się szukać wsparcia u profesjonalistów. Oto lista miejsc, w których uzyskasz darmową i anonimową pomoc:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Linia wsparcia dla osób w żałobie: 800 108 108

Fundacja Tumbo Pomaga (dla osieroconych dzieci i nastolatków): 800 111 123

Portal pokonackryzys.pl

W przypadku nagłego i bezpośredniego zagrożenia życia należy natychmiast dzwonić pod numer 112.

Miejsce znalezienia zwłok aktorki