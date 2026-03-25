Tragiczny finał pożaru w Szaflarach. Znaleziono ciało 45-latka!

Anna Kisiel
Źródło PAP
2026-03-25 20:15

W powiecie nowotarskim doszło do dramatycznego pożaru. Chociaż strażakom udało się zapanować nad żywiołem, w trakcie akcji natrafili na zwłoki 45-letniego mężczyzny. Służby intensywnie badają szczegóły tego wstrząsającego incydentu.

Autor: Archiwum/ Materiały prasowe

W środowe popołudnie (25 marca) w miejscowości Szaflary (powiat nowotarski) wybuchł groźny pożar nieużytków. Z żywiołem walczyły dwa zastępy strażaków, którym ostatecznie udało się stłumić płomienie. Niestety, podczas rutynowego przeszukiwania pogorzeliska ratownicy dokonali makabrycznego odkrycia, natrafiając na martwego mężczyznę.

Problem nielegalnego pozbywania się suchych roślin narasta, a statystyki dla województwa małopolskiego w 2026 roku są pod tym względem wyjątkowo alarmujące. Od początku roku w całej Polsce służby wyjeżdżały do płonących łąk już 10 522 razy. W wyniku tych nieodpowiedzialnych działań obrażenia odniosły 24 osoby, a dwie poniosły śmierć.

Warto przypomnieć, że celowe wzniecanie ognia na łąkach jest w Polsce surowo zakazane. Sprawcom takich incydentów grożą dotkliwe konsekwencje finansowe, pobyt w areszcie, a w skrajnych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności. Dodatkowo rolnicy, którzy decydują się na ten nielegalny proceder, muszą liczyć się z natychmiastowym wstrzymaniem unijnych dotacji.

