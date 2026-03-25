Tragiczny finał pożaru w Szaflarach. Znaleziono ciało 45-latka!

W środowe popołudnie (25 marca) w miejscowości Szaflary (powiat nowotarski) wybuchł groźny pożar nieużytków. Z żywiołem walczyły dwa zastępy strażaków, którym ostatecznie udało się stłumić płomienie. Niestety, podczas rutynowego przeszukiwania pogorzeliska ratownicy dokonali makabrycznego odkrycia, natrafiając na martwego mężczyznę.

Problem nielegalnego pozbywania się suchych roślin narasta, a statystyki dla województwa małopolskiego w 2026 roku są pod tym względem wyjątkowo alarmujące. Od początku roku w całej Polsce służby wyjeżdżały do płonących łąk już 10 522 razy. W wyniku tych nieodpowiedzialnych działań obrażenia odniosły 24 osoby, a dwie poniosły śmierć.

Warto przypomnieć, że celowe wzniecanie ognia na łąkach jest w Polsce surowo zakazane. Sprawcom takich incydentów grożą dotkliwe konsekwencje finansowe, pobyt w areszcie, a w skrajnych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności. Dodatkowo rolnicy, którzy decydują się na ten nielegalny proceder, muszą liczyć się z natychmiastowym wstrzymaniem unijnych dotacji.