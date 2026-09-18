Zaplanowane na najbliższy poniedziałek uruchomienie nowej linii tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic zostało przełożone z powodu usterki oprogramowania w tunelu. Nowy termin otwarcia nie został jeszcze wyznaczony.

Awarię wpływającą na bezpieczeństwo wykryto podczas czwartkowych testów, a jej usunięciem zajmuje się obecnie wykonawca inwestycji – firma Gülermak.

Nowa, 4,5-kilometrowa trasa ma skrócić czas dojazdu z północno-wschodnich dzielnic Krakowa do centrum o 12 minut i docelowo obsłuży linie tramwajowe nr 9, 12 i 16.

Falstart nowej linii tramwajowej. Podczas testów wykryto usterkę

Mieszkańcy północno-wschodnich dzielnic Krakowa, którzy od miesięcy czekali na obiecane skrócenie czasu podróży do centrum miasta, muszą uzbroić się w cierpliwość. Jak wynika z komunikatu krakowskiego magistratu, w trakcie próbnych przejazdów tramwaju do Mistrzejowic została wykryta usterka. Wykryty błąd uniemożliwia bezkolizyjny i bezpieczny przejazd tramwajów przez podziemną część trasy. Nowa linia tramwajowa nie może zostać oddana do użytku pasażerów, dopóki wykonawca inwestycji – firma Gülermak – oraz operator trasy nie przeprowadzą pełnej kalibracji oprogramowania sterującego ruchem.

Urzędnicy miejscy uspokajają jednak, że trwają intensywne prace nad usunięciem problemu. Nowa data inauguracji połączenia zostanie ogłoszona natychmiast po tym, jak wykonawca upora się z usterką techniczną i przedstawi raport potwierdzający pełną sprawność wszystkich systemów bezpieczeństwa.

Tramwaj do Mistrzejowic. Szczegóły nowej trasy

Budowa torowiska o długości 4,5 kilometra ruszyła w lipcu 2023 roku. Inwestycja ma skrócić czas dojazdu z Mistrzejowic do śródmieścia o blisko 12 minut. Nowa trasa będzie w stanie obsłużyć nawet do 2,7 tysiąca pasażerów w ciągu jednej godziny, co znacznie odciąży dotychczasową komunikację autobusową w tej części miasta.

Całe przedsięwzięcie opiewa na kwotę ponad 1,92 miliarda złotych i jest realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowę na projekt, budowę oraz późniejsze utrzymanie trasy przez okres 20 lat miasto podpisało z konsorcjum PPP Solutions Polska oraz Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu. Dopiero po upływie dwóch dekad cała infrastruktura przejdzie na własność gminy Kraków.

Trasa nowej linii zaczyna się na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II z ulicami Lema i Meissnera. Następnie torowisko biegnie wzdłuż ulic Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i księdza Jancarza, aż do zmodernizowanej pętli Mistrzejowice. Kluczowym elementem inżynieryjnym jest tu tunel z wielopoziomowym węzłem przesiadkowym w rejonie ronda Polsadu. Po usunięciu usterki pasażerów mają tam obsługiwać trzy linie tramwajowe o numerach 9, 12 oraz 16.

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