Od czwartku w Krakowie trwają poszukiwania zaginionej 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Nastolatka spotkała się ze znajomymi i niestety nie powróciła do swojego miejsca zamieszkania, nie dając przy tym żadnego znaku życia swoim bliskim. Mundurowi bardzo dokładnie przeszukują między innymi obszar Lasu Wolskiego w nadziei na szybkie odnalezienie dziecka.

Służby szukają 12-letniej Elżbiety Wojtackiej z Krakowa

W operację zaangażowano potężne siły składające się z funkcjonariuszy policji, jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotników z OSP, a także mundurowych z Wojsk Obrony Terytorialnej i wykwalifikowanych grup poszukiwawczych operujących dronami. Ratownicy do swoich działań aktywnie wykorzystują psy tropiące oraz specjalistyczne wyposażenie ułatwiające pracę w trudnym terenie.

- W rejonie lasu wolskiego prowadzone są intensywne poszukiwania zaginionej 12 łatki. W akcji uczestniczą policjanci, strażacy, specjalistyczne grupy poszukiwawcze, oraz wojsko. Służby prowadzą działania terenowe oraz rozpoznanie z wykorzystaniem psów tropiących oraz specjalistycznego sprzętu, w tym dronów

- przekazała krakowska Komenda Miejska Policji. Funkcjonariusze zwracają uwagę na fakt, że Elżbieta Wojtacka przepadła bez wieści w czwartek 21 maja po opuszczeniu domu w celu spotkania się z kolegami. Od tego momentu jej obecne miejsce pobytu wciąż pozostaje wielką zagadką dla pracujących nad sprawą śledczych.

Straż pożarna z Krakowa dołącza do poszukiwań 12-latki

Do prowadzonych na szeroką skalę poszukiwań przyłączyli się funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, którzy pomagają policjantom w sprawdzaniu kolejnych wskazanych sektorów. Zgodnie z oficjalnymi raportami w terenie pracuje obecnie 115 strażaków wyposażonych w 22 pojazdy ratownicze, dwie sekcje z dronami oraz sześć specjalnie szkolonych psów ratowniczych. Bezpośredni nadzór nad całą operacją z ramienia krakowskiej straży pożarnej sprawuje na miejscu zastępca komendanta miejskiego brygadier Damian Woszczyna.

- Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz OSP, wspierają działania Policji w zakrojonych na szeroką skalę poszukiwaniach zaginionej 12-letniej Elżbiety Wojtackiej

- przekazali przedstawiciele straży pożarnej biorący udział w operacji.

Żołnierze WOT przeczesują krakowski Las Wolski

Ogromnym wsparciem w tych trudnych poszukiwaniach okazali się również żołnierze reprezentujący 11 Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej. Jak wynika z opublikowanych danych operacyjnych, do tego skomplikowanego zadania skierowano grupę liczącą ponad sześćdziesięciu mundurowych gotowych do natychmiastowego działania.

- Ponad 60 Małopolskich Terytorialsów uczestniczyło w poszukiwaniu zaginionej 12- latki z Krakowa. Żołnierze na rozkaz Dowódcy #11MBOT płk Tomasza Łyska w ciągu niespełna godziny stawili się w jednostce i od godz. 15.00 wspólnie z policjantami, strażakami oraz psami tropiącymi przeszukiwali teren Lasu Wolskiego

- czytamy w oficjalnym komunikacie wojskowym dotyczącym tej sprawy. Terytorialsi zostali podzieleni na pięć odrębnych sekcji, którym powierzono zadanie skontrolowania zalesionego obszaru o wielkości blisko pięciu kilometrów kwadratowych. W trakcie przeczesywania wyznaczonego terenu ratownicy posiłkowali się szczegółowymi mapami topograficznymi przygotowanymi specjalnie na potrzeby tej operacji.

Zaginiona Elżbieta Wojtacka. Jak wygląda nastolatka?

Każda informacja może okazać się kluczowa dla odnalezienia 12-latki. Policja i straż pożarna opublikowały rysopis zaginionej i apelują do wszystkich, którzy mogli ją widzieć.

Rysopis:

wzrost: 161 cm,

włosy: blond, długości do łopatek.

W dniu zaginięcia dziewczynka ubrana była w czarną bluzę z kapturem, dżinsy za kolano oraz czarno-białe buty. Prawdopodobnie miała przy sobie czarną torebkę z kolorowymi przypinkami.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej proszone są o kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-913 lub pod numer alarmowy 112.