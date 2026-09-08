Trzeźwość+ - ogólnopolski projekt wsparcia osób uzależnionych i ich bliskich

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do sprawdzonych informacji, grup wsparcia, mityngów AA oraz społeczności osób, które podejmują drogę do trzeźwego i bardziej świadomego życia.

Pomoc i wsparcie dostępne w jednym miejscu

Osoby zmagające się z uzależnieniem często nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Problemem może być również znalezienie odpowiedniej grupy wsparcia lub mityngu odbywającego się w pobliżu. Internet stał się jednym z podstawowych miejsc, w których ludzie szukają odpowiedzi na pytania dotyczące uzależnienia i trzeźwienia.

Projekt Trzeźwość+ odpowiada na tę potrzebę, łącząc informacje, pomoc oraz możliwość kontaktu z innymi osobami w ramach dwóch uzupełniających się serwisów internetowych.

Grupa Wsparcia - baza grup i mityngów AA

Pierwszym elementem projektu jest serwis grupawsparcia.com.pl.

To ogólnopolska baza informacji dotyczących grup wsparcia i mityngów AA, a także miejsce, w którym można znaleźć materiały edukacyjne oraz informacje pomocowe związane z uzależnieniami i procesem trzeźwienia.

Serwis ma być praktycznym punktem startowym dla osób, które dopiero szukają pomocy, jak również dla tych, którzy już rozpoczęli swoją drogę do trzeźwości.

W październiku 2026 roku planowane jest także uruchomienie bezpłatnych grup wsparcia online dla osób uzależnionych. Dzięki formule internetowej uczestnictwo w grupie będzie mogło być łatwiejsze również dla osób, które z różnych powodów nie mogą regularnie korzystać ze wsparcia stacjonarnego.

Trzeźwość+ - społeczność osób trzeźwiejących

Drugim elementem projektu jest trzezwoscplus.pl - portal społecznościowy skierowany przede wszystkim do osób trzeźwiejących.

Portal ma umożliwiać nie tylko zdobywanie informacji, ale również budowanie relacji i kontakt z osobami znajdującymi się na podobnym etapie drogi do trzeźwości. Użytkownicy mogą korzystać z grup tematycznych, forum oraz czatu, a także nawiązywać kontakt z innymi członkami społeczności.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ proces wychodzenia z uzależnienia nie kończy się na podjęciu decyzji o zaprzestaniu używania substancji. Dla wielu osób równie istotne są późniejsze etapy - utrzymanie trzeźwości, radzenie sobie z trudnościami, wymiana doświadczeń i poczucie, że nie trzeba przechodzić przez ten proces samotnie.

Dla osób uzależnionych, trzeźwiejących i ich bliskich

Trzeźwość+ kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Z projektu mogą korzystać osoby, które:

zmagają się z uzależnieniem i szukają pomocy, rozpoczęły proces trzeźwienia, chcą znaleźć grupę wsparcia lub mityng AA, potrzebują kontaktu z osobami mającymi podobne doświadczenia, poszukują informacji dotyczących uzależnienia i trzeźwienia, chcą korzystać ze społeczności internetowej osób trzeźwiejących, szukają informacji i wsparcia jako bliscy osób uzależnionych. Ważną grupą odbiorców są również osoby, które dopiero zaczynają szukać pomocy. Pierwszy krok może być trudny - szczególnie wtedy, gdy towarzyszą mu wstyd, lęk, poczucie osamotnienia lub brak wiedzy, gdzie się zgłosić. Łatwy dostęp do informacji może pomóc w znalezieniu właściwej formy wsparcia.

Razem łatwiej rozpocząć drogę do lepszego jutra

Idea projektu „Trzeźwość+” opiera się na przekonaniu, że dostęp do informacji i kontaktu z innymi osobami może ułatwić rozpoczęcie oraz kontynuowanie drogi do trzeźwego życia.

Grupa Wsparcia koncentruje się przede wszystkim na dostępie do grup wsparcia, mityngów AA i informacji pomocowych, natomiast Trzeźwość+ rozwija społecznościowy wymiar wsparcia, umożliwiając użytkownikom kontakt i wymianę doświadczeń.

Oba serwisy mają się wzajemnie uzupełniać, tworząc przestrzeń, w której osoba poszukująca pomocy może znaleźć informacje, dotrzeć do grupy wsparcia i nawiązać kontakt z innymi ludźmi.

Gdzie szukać informacji?

Osoby zainteresowane projektem mogą odwiedzić:

grupawsparcia.com.pl - baza grup wsparcia, mityngów AA i materiałów pomocowych, trzezwoscplus.pl - portal społecznościowy dla osób trzeźwiejących.